 Берлін закликав Баку і Єреван до дотримання перемир′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2020

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Новини

Берлін закликав Баку і Єреван до дотримання перемир'я

Німеччина як учасниця Мінської групи висловила підтримку зусиллям з врегулювання в Карабасі шляхом предметного діалогу.

Наслідки обстрілу Степанакерта

Наслідки обстрілу Степанакерта

Уряд ФРН вітає досягнуту в Москві угоду про гуманітарне перемир'я між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабасі і закликає обидві сторони "дотримуватися режиму припинення вогню і за всяку ціну уникати подальших жертв". Про це йдеться в поширеній у суботу, 10 жовтня, заяві МЗС Німеччини.

"Вітаємо заявлене обома країнами прагнення вступити в предметні переговори за посередництва співголів Мінської групи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) і на основі базових принципів врегулювання конфлікту. Ми закликаємо Вірменію і Азербайджан до інтенсивної роботи в напрямку мирного і тривалого врегулювання конфлікту", - підкреслюється в заяві.

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Берлін висловив подяку співголовам Мінської групи - Росії, Франції та США - за їхню прихильність припиненню бойових дій. Крім того, Німеччина як учасниця групи висловила підтримку зусиллям з врегулювання шляхом діалогу.

Обмін військовополоненими та тілами загиблих

Тим часом, як повідомили в ОБСЄ, співголови і спецпредставник голови ОБСЄ Анджей Каспршик спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) активно обговорюють умови якнайшвидшого обміну військовополоненими і тілами загиблих у недавніх бойових зіткненнях.

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Режим перемир'я в зоні карабаського конфлікту здебільшого дотримується, заявив раніше представник міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян. Тим часом у міноборони Азербайджану стверджують, що збройні сили Вірменії відкрили вогонь по території Агдамського району.

У зоні конфлікту в Нагірному Карабасі, де 27 вересня загострилося військове протистояння Вірменії та Азербайджану, о 12 годині  10 жовтня набув чинностірежим припинення вогню. Відповідної домовленості досягли напередодні міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану. Переговори тривали у Москві понад 10 годин.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфлікт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


Дивитись відео 03:18

Нагірний Карабах: у чому суть конфлікту (30.09.2020)

 

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