Карабах: Баку та Єреван звинувачують одне одного у порушенні нового перемир'я

Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного у порушенні нового режиму припинення вогню невдовзі після набуття ним чинності вранці у понеділок, 26 жовтня.

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Міністерство оборони Азербайджану першим звинуватило Вірменію в обстрілах своїх позицій. "Попри оголошення з 26 жовтня з 08:00 (за місцевим часом - Ред.) нового режиму гуманітарного припинення вогню, збройні сили Вірменії знову грубо порушили досягнуту домовленість", - йдеться у повідомленні міністерства, цитує інформагентство "Інтерфакс-Азербайджан".

Утім, влада невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" відкинула звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. А міністерство оборони Вірменії звинуватило Баку в цілеспрямованій "дезінформації" і заявило про обстріли з боку Азербайджану. За словами речниці міноборони Вірменії, азербайджанські збройні сили відновили артилерійські обстріли Нагірного Карабаху за 45 хвилин після того, як режим припинення вогню набув чинності.

Утім, згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запенив, що вірменська сторона готова дотримуватися режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху. "Попри локальні провокації, режим припинення вогню в цілому дотримується", - написав Пашинян у соцмережі Facebook.

Напередодні Державний департамент США повідомив, що глави МЗС Вірменії та Азербайджану погодилися на нове гуманітарне перемир'я з 26 жовтня. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня окремі зустрічі з главами МЗС Азербайджану та Вірменії провів у Вашингтоні держсекретар США Майк Помпео. Однак прориву у врегулюванні конфлікту досягти не вдалося. США, Росія та Франція є співголовами Мінської групи з врегулювання конфлікту.

Як повідомлялося, наприкінці вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. У Вірменії і "НКР", а також в низці регіонів Азербайджану запроваджено воєний стан. З того часу сторони кілька разів домовлялися про припинення вогню, однак невдовзі звинувачували одна одну в порушенні умов перемир'я.

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