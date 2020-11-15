 Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка)

За підсумками війни в невизнаному Нагірному Карабасі восени 2020 року Азербайджан повернув собі частину територій. Де тепер пролягають лінії розмежування - на карті DW.

Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року

Чергова ескалація конфлікту між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагірного Карабаху завершилася угодою про припинення вогню. Вона була підписана президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Росії Володимиром Путіним. Угода набрала чинності 10 листопада 2020 року. Фактично йдеться про територію самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки ("НКР"), незалежність якої не визнає жодна держава, в тому числі й Вірменія. У тексті угоди "НКР" не згадується.

Згідно з документом, Вірменія повертає Азербайджану три райони - Агдамський на сході, а також Кельбаджарський і Лачинський на заході. Лачинський район переходить під контроль Баку останнім - до 1 грудня 2020 року. Так званий Лачинський коридор, п'ять кілометрів завширшки, пов'язує "НКР", що її підтримує Єреван, з Вірменією. Коридор не зачіпає місто Шуша і, за умовами угоди, охоронятиметься російськими миротворцями.

Росія направляє в регіон 1960 своїх військовослужбовців терміном на п'ять років. Вони розміщуватимуться вздовж Лачинського коридору й лінії зіткнення сторін. Також угода передбачає повернення переміщених осіб і біженців, обмін убитими і полоненими. Крім того, будуть відновлені економічні зв'язки й транспортне сполучення, в тому числі через територію Вірменії, між Азербайджаном і Нахічеванської автономною республікою на кордоні з Туреччиною.

Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка)

Підписанню угоди про перемир'я передували бойові дії між Азербайджаном і "НКР" за участю бійців з Вірменії, які почалися 27 вересня 2020 року. Внаслідок боїв армія Азербайджану змогла повернути контроль над значною частиною територій, втрачених Баку під час війни за Нагорний Карабах на початку 1990-х років.

У радянські часи Нагірний Карабах з переважно вірменським населенням був автономною областю в складі Азербайджанської РСР. В кінці 1980-х там спалахнув етнічний конфлікт, регіон оголосив про незалежність і вихід із складу Азербайджану. Війна тривала кілька років і завершилася в 1994 році.

Відтоді "НКР" існувала як невизнаний регіон і контролювала не тільки безпосередньо Нагірний Карабах, але й частину семи азербайджанських прилеглих районів, що їх у ЗМІ називають "буферною зоною". Конфлікт у Карабасі був заморожений, міжнародні переговори в рамках Мінської групи Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесли дипломатичного рішення.

Також за темою

Berg-Karabach | Bewohner zünden ihre Häuser an

Нагірний Карабах: Баку дав Єревану більше часу для виведення військ 15.11.2020

Єреван пояснив затримку з виведенням військ з району Кельбаджар наявністю лише однієї дороги, що підходить для цієї мети. Баку продовжив термін виведення військ Вірменії з району до 25 листопада.

Aserbajdschan | Armenien | Bergkarabakh | Stepanakert

Коментар: Кремль видає за перемогу поразку на Південному Кавказі 10.11.2020

У рамках імперської логіки багато хто називає Путіна головним переможцем карабаської війни. Але це тактичний успіх. Пожертвувати довелось стратегічними інтересами Росії, вважає Іван Преображенський.

Reaktionen auf die neu vereinbarte Waffenruhe in Berg-Karabach

Коментар: Путін та Ердоган - переможці в Нагірному Карабаху 11.11.2020

Азербайджан святкує, російські танки розміщуються у Нагірному Карабасі. Переможці війни на Південному Кавказі очевидні. Крім Вірменії, програла також міжнародна дипломатія, вважає Роман Гончаренко.

Реклама

Докладно

Підписання нової угоди про зону вільної торгівлі з країнами Азії китайською стороною

Зона вільної торгівлі допоможе приборкати Китай

Створення найбільшої в світі ЗВТ - свідчення політичної далекоглядності країн Азії, вважає Мартін Фріц.  

Порт у місті Кобе у Японії

Економіка Китаю і Японії відновлюється швидше

У Китаї та Японії зросли економічні показники, які позитивно вплинули на азійські фондові ринки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  