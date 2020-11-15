Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка)

Чергова ескалація конфлікту між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагірного Карабаху завершилася угодою про припинення вогню. Вона була підписана президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Росії Володимиром Путіним. Угода набрала чинності 10 листопада 2020 року. Фактично йдеться про територію самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки ("НКР"), незалежність якої не визнає жодна держава, в тому числі й Вірменія. У тексті угоди "НКР" не згадується.

Згідно з документом, Вірменія повертає Азербайджану три райони - Агдамський на сході, а також Кельбаджарський і Лачинський на заході. Лачинський район переходить під контроль Баку останнім - до 1 грудня 2020 року. Так званий Лачинський коридор, п'ять кілометрів завширшки, пов'язує "НКР", що її підтримує Єреван, з Вірменією. Коридор не зачіпає місто Шуша і, за умовами угоди, охоронятиметься російськими миротворцями.

Росія направляє в регіон 1960 своїх військовослужбовців терміном на п'ять років. Вони розміщуватимуться вздовж Лачинського коридору й лінії зіткнення сторін. Також угода передбачає повернення переміщених осіб і біженців, обмін убитими і полоненими. Крім того, будуть відновлені економічні зв'язки й транспортне сполучення, в тому числі через територію Вірменії, між Азербайджаном і Нахічеванської автономною республікою на кордоні з Туреччиною.

Підписанню угоди про перемир'я передували бойові дії між Азербайджаном і "НКР" за участю бійців з Вірменії, які почалися 27 вересня 2020 року. Внаслідок боїв армія Азербайджану змогла повернути контроль над значною частиною територій, втрачених Баку під час війни за Нагорний Карабах на початку 1990-х років.

У радянські часи Нагірний Карабах з переважно вірменським населенням був автономною областю в складі Азербайджанської РСР. В кінці 1980-х там спалахнув етнічний конфлікт, регіон оголосив про незалежність і вихід із складу Азербайджану. Війна тривала кілька років і завершилася в 1994 році.

Відтоді "НКР" існувала як невизнаний регіон і контролювала не тільки безпосередньо Нагірний Карабах, але й частину семи азербайджанських прилеглих районів, що їх у ЗМІ називають "буферною зоною". Конфлікт у Карабасі був заморожений, міжнародні переговори в рамках Мінської групи Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесли дипломатичного рішення.