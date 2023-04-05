Лондон закликав Львову-Бєлову виступити в Гаазі, а не в ООН

Великобританія заблокувала трансляцію неформального засідання Радбезу ООН, на якому на запрошення РФ мала виступити уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд.

Великобританія заблокувала трансляцію неформального засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), на якому головуюча в квітні в Радбезі Росія запросила виступити уповноважену президента РФ з прав дитини Марію-Львову Бєлову, ордер на арешт якої за воєнні злочини в Україні видав раніше Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі. Про це в ніч на середу, 5 квітня, повідомили в Twitter-акаунті британського представнцитва в ООН.

"Марію Львову-Бєлову звинувачують у воєнних злочинах через незаконну депортацію та переміщення українських дітей. Ми заблокували трансляцію зустрічі на телеканалі ООН", - ідеться у повідомленні.

Посол Великобританії не братиме участі в заході. "Їй не можна надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо Марія Львова-Бєлова хоче прозвітувати про свої дії, вона може це зробити в Гаазі", - додають в британській делегації.

Головування Росії в Радбезі ООН

З 1 квітня в порядку ротації Росія перебрала на місяць головування в Радбезі ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "невдалим жартом", а президент України Володимир Зеленський закликав до реформування Радбезу. "Терористи повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де", - наголосив він.

На 5 квітня Росія запланувала неформальне засідання щодо України, присвячене так званій "евакуації дітей з зони конфлікту". "Учасники почують інформацію "з перших вуст" від уповноваженої при президенті РФ з прав дитини, а також від дітей, евакуйованих із зони конфлікту", - анонсувала вона. Такі зустрічі проходять у штаб-квартирі ООН, а не в залі засідань Радбезу, тому брифінги можуть проводитись віртуально.

У березні постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявляв журналістам, що ця неформальна зустріч була запланована задовго до оголошення МКС ордерів на арешт Львової-Бєлової та російського президента Володимира Путіна через депортацію українських дітей, та не мала на меті спростовувати звинувачення проти них.

Крім того, у Росії вже заявили, що в квітні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров головуватиме на відкритих дебатах в Радбезі ООН, які стосуватимуться принципів статуту організації.

Читайте також: Чехія підтримує реформу РБ ООН через головування РФ