До України повернули понад 20 дітей, вивезених раніше до РФ

Раніше діти були вивезені до Росії з окупованих територій України. Зараз їх зустріли у Херсоні, і вони зі своїми рідними, повідомила місцева влада.

В Україну повернулися ще 24 дитини, вивезені з окупованих територій країни до Росії, повідомив у понеділок, 10 квітня, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, який їх зустрів у Херсоні. "Це одна з найскладніших рятувальних місій. Росіяни влаштували батькам дітей 13-годинний допит, а згодом змусили брати участь у пропагандистському репортажі. Але головне, що тепер діти вдома зі своїми рідними", - написав він у Telegram. Прокудін подякував волонтерам благодійного фонду Save Ukraine, які домоглися повернення дітей додому.

Як повідомлялось, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав МКС видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої РФ президента з прав дітей Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у воєнному злочині - незаконній депортації сотень дітей з України. Суд заявив, що є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність.

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Москва при цьому не приховує вивезення тисяч українських дітей до Росії, але представляє його як "гуманітарну кампанію захисту". Львова-Бєлова, коментуючи рішення МКС, заявила, що з лютого 2022 року Росія "прийняла" понад п'ять мільйонів біженців з Донбасу, в тому числі 730 тисяч дітей. Вона переконує, що всі діти приїхали з батьками або "опікунами" і не було жодного випадку, коли б їх розлучили з родичами та передали до прийомної сім'ї. При цьому вона сама "всиновила" хлопчика-сироту зі зруйнованого та окупованого росіянами Маріуполя.

Між тим дитяча омбудсменка України Дар'я Герасимчукв інтерв'ю DW докладно пояснила, яким чином Росія незаконно вивозить дітей з окупованих територій на свою територію.