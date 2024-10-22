Відставка Костіна: точковий хід чи наступ на корупцію?

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що звільняється з посади, оскільки несе політичну відповідальність за ситуацію з фальшивими інвалідностями прокурорів. Про це стало відомо після засідання Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО), яке 22 жовтня провів у зв'язку із останніми скандалами президент Володимир Зеленський.

"Сподіваємося, Костін - це не новий посол Зеленського"

Причиною стало те, що українське видання Цензор.НЕТ зробило публікацію, у якій поіменно назвали 49 посадовців керівництва Хмельницької обласної прокуратури, що мають інвалідність другої групи. Рішення про це ухвалювала нібито головна лікарка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа, яку 7 жовтня взяли під варту через такі "послуги". Також журналісти українських ЗМІ виявили, що фейкову інвалідність з постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині.

"Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора", - написав Костін у Телеграм відразу після засідання РНБО. Відставці генпрокурора передувала відставка за власним бажанням очільника Хмельницької облпрокуратури Олексія Олійника, який теж має інвалідність.

"Генпрокурор Костін подав у відставку. "Європейська солідарність вимагатиме звіту в ВР. Особливо на фоні інформації про десятки прокурорів - інвалідів, політичного тиску на бізнес і опозицію і інших зашкварів. Ну, й сподіваємося, Костін - це не новий посол Зеленського кудись", - заявила у Телеграм співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Як відомо, раніше попередницю Костіна ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову Володимир Зеленський призначив послом України в Швейцарії.

МСЕК ліквідувати, всіх перевірити і звільнити

Після заяви про відставку Костіна з комунікацією вийшов і президент Володимир Зеленський. "Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися", - сказав Володимир Зеленських у своєму відеозвернені. Також він повідомив, що рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які "організували" собі інвалідності. Після засідання РНБО видав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій із 31 грудня 2024 року.

У документі містяться рекомендації Офісу Генпрокурора, СБУ, ДБР, Національній поліції України та НАБУ протягом місяця прозвітувати про перевірки і провести кадрові рішення.

Відсутність змін у системі породжуватиме нові зловживання

Утім, чи сприятимуть звільнення прокурорів та правоохоронців, зміні системи? Політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян переконаний, що відставка генпрокурора Костіна та всіх інших, у кого виявиться фейкова інвалідність, не посилює в українців відчуття боротьби з корупцією та зловживаннями. "Звільнення нічого не вирішать. Необхідно прибрати можливості непрозорості, індивідуальності, вибірковості в роботі МСЕК. Має бути реальна невідворотність покарання. Без належного суду і встановлення відповідальності, безкарність і далі буде панувати і просто змінюватимуться прізвища. І необхідна демонстрація політичної волі, що такі речі не будуть толеруватися. Бо поки існують схеми по вертикалі вверх, будуть нові чиновники, які захочуть зловживати владою", - сказав DW Олег Саакян. На його думку, Україна зараз ще далеко від цього, тому будуть лише змінюватися прізвища чиновників, які оформлюватимуть собі фейкову інвалідність та безпідставно оформлюватимуть пенсії.

Читайте також: "Долари в ліжку й через вікно": суд узяв під варту главу МСЕК Хмельниччини

Кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету імені Шевченка Ігор Рейтерович вважає, що толерування зловживань продовжуватиметься, оскільки призначення у систему влади Володимира Зеленського нерідко відбуваються з політичних мотивів, як було з призначенням генпрокурора Костіна. "Костіна призначили генпрокурором, не тому що він був хорошим прокурором, а лише тому що він був з партії "Слуга народу". До його роботи були зауваження, але він не реагував на них", - каже Рейтерович. Він припускає, що звільнення Костіна задовольнить суспільний запит на соціальну справедливість лише на короткий час. Але без відкриття кримінальних проваджень, справедливого суду з конфіскацією у представників влади придбаного внаслідок зловживань, ці історії швидко забудуться.

Експерт наполягає, що змінити ситуацію може тільки системний підхід, а не точкові відставки та дрібні покарання звільненням з посади. "Костін давно хотів йти в відставку, тут все співпало, але формально він за це не буде нести відповідальність. Бо ж це його підлеглі робили, він у цьому не брав участь. І він формально чистий. А суспільство кинули "кістку" нібито справедливого покарання, а системно проблему це не вирішує", - наголошує Ігор Рейтерович.

Реформи таки будуть?

Головний експерт антикорупційної організації State Watch Олександр Лємєнов вказує на те, що історія з прокурорами-інвалідами сталася через зупинку реформ в органах прокуратури ще у 2020 році. "Нереформованість прокуратури та інших державних органів призводить зараз до такого результату. Звучить банально, але ми про це ще тоді попереджали", - сказав Лємєнов.

Водночас, у рішенні РНБО йдеться про те, що кабмін має створити робочі групи з перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям та протягом трьох місяців доповісти про результати. Окрім цього уряду доручили підготувати план впровадження цифровізації всіх етапів проходження МСЕК. А працівники Пенсійного фонду, ДБР, СБУ та Нацполіції мають провести аудит нарахування пенсійних виплат посадовцям. А уже за місяць Верховна Рада разом із міністерством охорони здоров'я повинна розробити законопроєкт про реформування системи медико-соціальної експертизи.