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ПолітикаУкраїна

Генпрокурор Костін іде з посади

Валерій Сааков
22 жовтня 2024 р.

Після проведення Зеленським ставки РНБО й повідомлень про численні факти отримання працівниками органів прокуратури фальшивої інвалідності генпрокурор Костін заявив про те, що йде з займаної посади.

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Андрій Костін у ВР
Андрій Костін у ВР (липень 2022 року)Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив у вівторок, 22 жовтня, що йде з займаної посади. Про це посадовець повідомив у своєму дописі в Telegram-каналі.

За словами Костіна, до такого кроку його спонукали висновки під час проведеного раніше цього дня засідання ставки РНБО "щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів", яке раніше ініціював президент Володимир Зеленський.

"Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України", - поінформував посадовець.

Костін назвав "абсолютно правильною" позицію президента Володимира Зеленського щодо того, що "мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність".

Тож "у даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора", додав Костін, подякувавши президенту Зеленському й Верховній Раді за довіру.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора обіцяли перевірити інформацію про те, що на Хмельниччині 49 прокурорів оформили собі інвалідність. Згодом в відставку подав очільник Хмельницької облпрокуратури.

Нагадаємо, 27 липня  2022 року Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна генпрокурором України, а наступного дня президент Зеленський підписав відповідний указ.

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