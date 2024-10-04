ДБР: У керівниці МСЕК Хмельниччини та її сина виявили $6 млн

У керівниці Хмельницького обласного МСЕК та її сина, начальника облуправління Пенсійного фонду, виявили 6 мільйонів доларів готівки, елітні авто і закордонну нерухомість.

Державне бюро розслідувань (ДБР) у межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, заявило про викриття на незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина, начальника головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області.

Як повідомили у п'ятницю, 4 жовтня, ДБР та Офіс генерального прокурора України, під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

"У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисяч доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності", - повідомили в ДБР.

Також повідомляється, що під час обшуку в квартирі правоохоронці знаходили гроші практично в кожному куточку - у шафах, шухлядах, нішах. "Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів через вікно", - додали в ДБР.

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Нерухомість в Україні та за кордоном

Окрім готівки, як виявили правоохоронці, родині чиновників належать чималі статки. З-поміж іншого, вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі квадратних метрів в одному із парків Хмельницького.

"За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 мільйона доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави", - додали в ДБР.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.

За даними джерел "Української правди", мова йде про керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку обласної ради от партії "Слуга народу" Тетяну Крупу та її сина Олександра Крупу.

Гучні скандали з ТЦК

У липні 2023 року працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. За даними слідства, під час дії воєнного стану члени родини Борисова за його дорученням придбали автомобілі преміумкласу та нерухоме майно в Іспанії на понад 150 мільйонів гривень, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат. Зокрема, дружина Борисова купила офісне приміщення в Іспанії за понад 700 тисяч євро, а мати - будинок в Іспанії за понад чотири мільйони євро, а також автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже три мільйони гривень.

У серпні українські правоохоронці викрили начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК на Київщині на організації схем ухилення від мобілізації. Підозрювані намагалися залучити до створення схем з ухилення також посадових осіб Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України (ЦВЛК ЗСУ). Внаслідок проведення обшуків за місцем роботи та проживання керівників ТЦК та їх спільника вилучено понад мільйон доларів США. Вартість підготовки повного пакета документів, зокрема фальшивих медичних довідок для військовозобов'язаних, коштувала 37 тисяч доларів США.