Більшість українців не погоджуються на умови РФ - опитування

Понад 80 відсотків українців не погоджуються на умови РФ щодо завершення війни. Водночас 46 відсотків тилових українців вважають, що ухилятися від армії не соромно.

Менше половини тилових українців вважають, що час для початку офіційних мирних переговорів з Росією настав, але більшість проти висунутих умов РФ. Про це свідчать оприлюднені в понеділок, 15 липня, результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення видання ZN.UA.

Як пояснює ZN.UA, соціологічне опитування проводилося з 20 до 28 червня, а респонденти перебували у тилових регіонах. Відповідаючи на запитання, чи настав час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії, 44 відсотки обрали пункт "час для початку таких переговорів настав". Протилежної думки притримуються 35 відсотків репондентів, а ще 21 відсоток не визначився.

Водночас найбільш спокійно сприйме інформацію про початок офіційних переговорів із Росією Південь України - 60 відсотків опитаних. Найнижчий показник серед тих, хто готовий до переговорів, дав Захід України - 35 відсотків. Тоді як на Сході таких 33 відсотки, а в Центрі - 49 відсотки.

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Умови переговорів від РФ

У контексті запитання про готовність до переговорів автори опитування запитали репондентів, чи варто Україні погоджуватися на виконання умов, висунутих Володимиром Путіним, заради припинення Росією війни? Як пише ZN.UA, 83 відсотки висловилися проти виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах. 84 відсотки опитаних не погодяться визнати ці області російськими у міжнародних договорах. Також 77 відсотків опитаних не погодяться з тим, що всі західні санкції проти Росії мають бути скасовані.

При цьому більшість (51,5 відсотка) опитаних мінімально необхідною для укладання мирної угоди з Росією вважають звільнення України від військ РФ в кордонах 1991 року.

Майже половині українців не соромно ухилятися від армії

Видання називає парадоксом той факт, що більшість українців хоче повернення кордонів 1991 року, але водночас 46 відсотків опитаних вважають, щоухилятися від служби в армії не соромно. 29 відсотків думають навпаки, а 25 відсотків не визначилися, свідчать результати соціологічного опитування.

Найбільше в Україні вважають, що бути ухилянтом не соромно на Півдні країни (60 відсотків) і Заході (48 відсотків). У віковому розрізі найбільше ухилянтів засуджують літні люди (60+) - 37 відсотків. Найбільше тих, кому не соромно, - у вікових категоріях 18-29 років (50 відсотків) і 50-59 років - 52 відсотки.

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При цьому українці вірять у перемогу. 82 відсотки опитаних важають, що найбільше на це шанси є, якщо західні партнери нададуть достатньо зброї.