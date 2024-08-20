Український журналіст спалив у Суджі справи ухилянтів

Юрій Бутусов виявив у військкоматі міста Суджа особові справи призовників, які перебувають у розшуку за ухилення від служби, та знищив їх.

Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що виявив у військкоматі міста Суджа Курської області особисті справи призовників, які перебувають у розшуку за ухилення від служби, та спалив ці документи. "Допоможемо громадянам, які не хочуть воювати і вмирати за Путіна, не дають Путіну себе вбити. Допоможемо цим розумним росіянам", - написав він у Telegram у неділю, 18 серпня. Бутусов оприлюднив відео знищення паперів. "Наш обов'язок - допомогти громадянам, які не бажають воювати проти українців", - наголосив він.

Це не перший репортаж, знятий українськими журналістами на зайнятій Збройними силами України частині Курської області. Так, репортаж у Суджі знімали журналісти українського телеканалу ТСН. У їхньому сюжеті, зокрема, йшлося про те, що в підвалах міста змушені ховатися близько ста місцевих жителів, включаючи дітей, у яких закінчуються вода та їжа.

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Працювали у місті також західні журналісти. Зокрема, сюжет із Суджі зробила знімальна група італійського каналу RAI: ​​журналістка Стефані Баттістіні поспілкувалася з місцевими жителями, які повідомили, що українські військові ставляться до них добре, та розповіла про бойові дії у регіоні. Відомо, що щодо Баттістіні та оператора RAI Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФпорушила кримінальну справу за перетин держкордону РФ без дійсних документів на право в'їзду, скоєному групою осіб. За версією російського відомства, репортери незаконно перетнули кордон і здійснили відеозйомку в Суджі Курської області.

На кілька сотень метрів на російську територію біля прикордонного переходу "Суджа" заходили журналісти американської газети The New York Times. Кореспонденти газети The Washington Post відвідали 16 серпня підконтрольну ЗСУ територію в Курській області.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року українські війська здійснили прорив і увійшли в Курську область Росії. За останніми даними, Україна контролює на території РФ 92 населені пункти. Водночас станом на 20 серпня війська РФ продовжують наступ на території Донецької області і наближаються до Покровська.