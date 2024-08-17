Репортаж із Суджі: РФ завела справу на журналістів з Італії

Справу порушено стосовно оператора Rai Сімоне Траїні та кореспондентки Стефанії Баттістіні. Rai зробив репортаж із Суджі у Курській області, Баттістіні в'їхала до міста з українськими військовими.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ порушила кримінальну справу стосовно іноземних журналістів - оператора італійської держтелерадіокомпанії Rai Сімоне Траїні та кореспондентки Стефанії Баттістіні. Про це у суботу, 17 серпня, повідомили у ФСБ.

Справа заведена за ч. 3 ст. 322 КК РФ - "про перетин держкордону РФ без дійсних документів на право в'їзду", скоєному "групою осіб".

За версією російського відомства, репортери незаконно перетнули кордон і здійснили відеозйомку в Суджі Курської області.

Крім того, проводиться правова перевірка щодо іноземного кореспондента Ніка Пейтона Уолша, "за результатами якої буде ухвалено процесуальне рішення", заявили у ФСБ.

Максимальне покарання за цією статтею - п'ять років в'язниці.

МЗС РФ висловило протест послу Італії

Як повідомили 16 серпня у МЗС РФ, міністерство висловило "рішучий протест" послу Італії в Росії Чечілії Піччоні у зв'язку з "незаконним проникненням на територію РФ" знімальної групи італійської держтелерадіокомпанії Rai.

Баттістіні разом із українськими військовими на машині перетнула кордон РФ з території України, зйомки велися в Суджі.

Репортаж із захопленого прикордонного переходу в Суджі випустив і американський телеканал CNN. "Російський кордон виглядає повністю беззахисним", - сказав його кореспондент Уолш, стоячи на прикордонному переході.

Як передало італійське агентство ANSA, Траїні та Баттістіні з міркувань тимчасово повернулися до Італії.

Українська знімальна група в Суджі

Репортаж із Суджі також зняли і журналісти української новинної служби ТСН (канал "1+1"). Кореспондентка Наталія Нагорна зробила сюжет про те, як українські воїни знімають з адмінбудівель російські прапори та вішають синьо-жовті стяги. Журналістка розповіла, що на в'їзді до міста Суджа команда побачила спалену колону російської техніки. За її спостереженнями, місто було "незначно пошкоджене", "переважно авіабомбами, які кидають самі ж росіяни" і що "у місті залишаються у підвалах люди". В ефірі також показали кадри, як бійці ЗСУ роздають гуманітарну допомогу місцевим жителям. Сюжет показали в ефірі національного телемарафону 14 серпня.

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Збройні сили України проводять масштабну військову операцію у Курській області з 6 серпня. За даними головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, станом на 15 серпня українські військові взяли під контроль 82 населені пункти на площі 1150 квадратних кілометрів, просунувшись на 35 км углиб російської території. Президент України Володимир Зеленський каже, що військове операція в Курській області йде за планом.