Яких правил ЗСУ мають дотримуватися на захоплених територіях

Збройні сили України вже понад тиждень проводять наступальну операцію в Курській області РФ. За даними української влади, вони взяли під контроль понад 80 російських населених пунктів і створили на захоплених територіях військову комендатуру. Міжнародне законодавство передбачає низку правил, яких військові іншої країни мають дотримуватися на захоплених територіях. Що це за правила і чому вони важливі, в інтерв'ю DW розповів виконавчий директор неурядової організації "Комісія з питань міжнародного правосуддя та підзвітності" (CIJA) Вільям Вілей. Протягом 26 років він займається розслідуванням воєнних конфліктів, серед яких війна на Балканах, в Іраку, Сирії та інших куточках світу.

DW: Пане Вілей, наскільки важливо, щоб українські військові діяли на захоплених територіях Курської області Росії, так би мовити, з "холодною головою"?

Вільям Вілей: Я можу назвати для цього три причини. Перша з них очевидна і зрозуміла. Для представників кожного елементу української держави та тих, хто діє від її імені, надзвичайно важливо дотримуватися українського та міжнародного законодавства, яке, звичайно ж, забороняє воєнні злочини і злочини проти людяності. Друга причина має більш прагматичну природу. Очевидним є те, що збройним силам, які дозволяються своєму особовому складу чинити мародерства, ґвалтувати та вбивати, так, як це робила російська армія на окупованих українських територіях, бракує дисципліни. А збройні сили, яким бракує дисципліни, мають нижчу бойову ефективність. Тому з огляду на це для офіцерів української армії важливо гарантувати, що їхні підлеглі не порушують дисципліни. Будь-яка професійна армія може зазнати значних невдач через відносно невеликі дисциплінарні проблеми чи інциденти у мирні часи і особливо в часи війни. Третю причину я назвав би стратегічною. Якщо українські військові, які діють зараз в Курській області, скоювали б подібні порушення, це стало б справжнім подарунком для пропаганди Росії та всіх тих, хто її підтримує.

Вільям Вілей Фото: CIJA

Про які саме закони та звичаї війни варто особливо пам’ятати українським військовим, які зараз контролюють території в Курській області?

Старшим офіцерам необхідно пильнувати, щоб особовий склад не чинив мародерства, крадіжок, зумисних руйнувань, жорстокого поводження з цивільним населенням, а також з російськими військовополоненими. Такі проблеми можуть виникнути, коли молоді люди у бойовому запалі з приливом адреналіну діють під впливом спогадів про те, як росіяни поводили себе на українських територіях. І необхідно, щоб командування строго контролювало ці речі, підтримувало згуртованість та ефективність серед військових. Тут важливо додати, що українська армія - це армія простих громадян, сформована переважно з добровольців та мобілізованих, а не з професійних солдатів. Більшість людей у формах ЗСУ до 24 лютого 2022 року були цивільними. Проте через 2,5 року війни ми побачили професіоналізацію української армії. Для мене є очевидним, судячи з успіху наступальної операції у Курській області у порівнянні з операціями минулих років, що було вивчено багато уроків.

Чи повинні військові перед початком таких операцій пройти відповідну підготовку щодо поводження з мирним населенням та полоненими російськими військовими на захоплених територіях? Чи існує така практика в арміях інших країн світу?

Такі тренінги, як правило, проводяться у мирні часи. Це дуже важко робити в умовах військових дій високої інтенсивності, коли в оперативних підрозділах української армії майже не відбувається ротація. І тому військовим треба керуватися передусім здоровим глуздом, хоч, можливо, це звучить як кліше. Зазвичай навчання військових у сфері міжнародного права та законів війни проводитися у різних формах. Є спеціальні тренінги у формі лекцій, деякі армії використовують спеціальні картки, призначені для носіння у нагрудній кишені, з інструкціями про поведінку у певних ситуаціях. Я не знаю, яка саме практика була запроваджена в ЗСУ. Проте українські військові повинні пам'ятати та дотримуватися норм закону. Це насамперед важливо заради їхньої власної бойової ефективності. Як я вже казав, українська армія за час війни у багатьох сенсах стала армією професійною, тому не лише старше командування і офіцери, а й солдати розуміють, що їхня головна місія - захист суверенітету України. Загалом ми бачимо, що все в української армії є повною протилежністю до того, що від лютого 2022 року демонструє армія російська, де існує слабке командування, поганий менеджмент, надзвичайно низька дисципліна, де солдати не мають поняття, за що і чому вони воюють, де про них погано дбають і де їх погано годують. Українська армія - це, звичайно, не армія США, бо українці воюють з дуже обмеженими ресурсами. Але, на мою думку, чіткий рівень професіоналізму української армії на додаток до мотивації, гарантує належну поведінку українських військових (на території Курської області. - Ред.).

За даними української влади, ЗСУ контролюють понад 80 населених пунктів на Курщині Фото: Yan Dobronosov/AFP

Чи існує міжнародна практика, коли під час наступальних операцій разом із збройними силами на захоплених територіях присутні представники міжнародних організацій, наприклад. ООН чи ОБСЄ, які можуть виконувати роль спостерігача, що контролює дотримання норм міжнародного права в таких ситуаціях?

В ідеалі армії роблять це самі. У деяких конфліктах можлива присутність місій ООН з прав людини. Коли ми дивимося на Курську область, то бачимо, що територія проникнення української армії відносно невелика. Тисяча квадратних кілометрів звучить як багато, але це не насправді не так. І ніхто не знає точно, скільки там українських військових, але це, напевне, не дуже значна кількість. Їхати цивільним спостерігачам ООН в Курську область - небезпечно, і ООН ніколи не надішле туди своїх людей, принаймні не з цією метою. Можливо, з гуманітарною місією, якщо у цьому буде потреба. Але якщо дати коротку відповідь на Ваше запитання, то, беручи до уваги ситуацію на полі бою (в Курській області. - Ред.), відстежувати ситуацію там має сама Україна.

Україна збирається ратифікувати Римський статут, а це означає, що і українські військові можуть бути притягнуті до відповідальності у випадку, якщо буде доведено їхню причетність до скоєння воєнних злочинів.

Так, коли Україна надала повноваження Міжнародному кримінальному суду (МКС) розслідувати воєнні злочини, скоєні під час російського вторгнення, це означає, що не лише дії росіян можуть стати предметом для розслідування. В принципі МКС може розслідувати і дії української армії. Проте йдеться про події і ситуації на українській території. Як це буде застосуватися і чи застосовуватиметься взагалі до того, що відбувається під час нинішньої операції в Курській області, - питання для юридичних дискусій. Але, знову ж таки, з огляду на всі стратегічні та оперативні цілі, з точки зору моралі та етики, безсумнівно, українське керівництво прагне, щоб поведінка їхніх військових формувань, розміщених у Курській області, була абсолютно бездоганною.