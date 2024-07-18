Правозахисники: Катування цивільних - пряма політика РФ

Всесвітня організація проти катувань опублікувала доповідь про тортури, сексуальне насильство та зникнення людей в окупованих регіонах України в перші місяці повномасштабного російського вторгнення.

Систематичні та поширені практики свавільних затримань, катувань, насильницьких зникнень, сексуального насильства, фільтрації та пов’язаних з ними злочинів проти українських цивільних на тимчасово окупованих РФ територіях можуть становити злочини проти людяності. Про це йдеться у опублікованій у четвер, 18 липня, новій доповіді Всесвітньої організації проти катувань (World Organisation Against Torture, OMCT) та українських партнерів - Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) та Центру прав людини ZMINA.

Звіт охоплює і документує порушення прав людини, скоєні з лютого по жовтень 2022 року. У його основу лягли інтерв’ю з жертвами та свідками. Загалом, як повідомили в OMCT, йдеться про 63 випадки: 38 катувань та 25 інших видів жорстокого поводження у Київській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

"Розслідування, що передувало підготовці цього звіту, виявило схожі обставини арешту та звільнення затриманих, зокрема заходи фільтрації, сценарії допитів, методи та обладнання для катувань, які були подібними в різних місцях і в різний час. Докази вказують на те, що це були не поодинокі випадки, а скоріше частина широкомасштабної і скоординованої системи підпорядкування і цілеспрямованої політики, організованої на найвищому рівні російської держави", - наголошується в пресрелізі щодо звіту OMCT.

Військові РФ переслідували цивільних, які підтримували Україну - МІПЛ

Юридичний консультант МІПЛ Любов Смачило вказує на те, що "російські сили мали на меті ідентифікувати та переслідувати цивільних, які підтримували або сприймалися як такі, що підтримують власну країну, Україну".

"Вони зазнавали систематичних катувань під час арешту, переведення з одного місця ув’язнення до іншого, а також під час перебування під вартою. Зрештою, все населення цих окупованих територій зазнавало величезного тиску, що сприяло створенню загальної атмосфери страху та недовіри в суспільстві", - додала вона.

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Усі умови тримання під вартою, які були задокументовані у звіті, не відповідали стандартам міжнародного гуманітарного права і міжнародним стандартам у галузі прав людини, вказують правозахисники.

Керівниця напряму документування воєнних злочинів у ZMINA Єлизавета Сокуренко також зазначила, що багато опитаних описали як найгірший досвід у своєму житті те, що вони постійно чули крики інших затриманих, яких катували. "Злочини, скоєні під час цих незаконних утримань, мали глибокий довготривалий вплив на психологічне та фізичне здоров'я потерпілих, зокрема значну втрату ваги, спроби самогубства та випадки смертей внаслідок катувань і жорстокого поводження", - додала вона.

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Радниця з прав людини програм OMCT у країнах Європи та Центральної Азії Марія Квіцінська, своєю чергою, наголосила: "Ці злочини мають ознаки катування і переслідування широкої політичної групи, що кваліфікується як злочин проти людяності".

Правозахисники вказують, що висновки доповіді наголошують на нагальній необхідності, щоб РФ вжила негайних заходів задля припинення порушення прав людини. Також вони закликають Україну, Міжнародний кримінальний суд і міжнародну спільноту втрутитися задля розслідування цих дій і притягнення до відповідальності винних у цих злочинах, наголошується у повідомленні ОМСТ.

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