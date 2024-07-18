Поверненому з російського полону військовому закидають зраду

Одному зі звільнених із РФ в рамках обміну 17 липня українському військовополоненому закинули співпрацю з росіянами та побиття "азовців". Влада перевіряє інформацію.

В Україні перевіряють інформацію щодо військових, повернених у рамках останнього обміну полоненими з Росією 17 липня, після того, як одного зі звільнених звинуватили в співпраці з росіянами та побитті інших українських військовополонених.

Колишній український військовополонений Віктор "Лелека" Лахно, який був звільнений рік тому, заявив у соціальній мережі Instagram , що впізнав в одному зі звільнених нині українця, який "був причетний до побиттів бійців підрозділу "Азов", "відмовлявся від українського громадянства, виявляв бажання для отримання російського громадянства". Лахно також оприлюднив переписки з іншими людьми, які теж стверджують, що нині звільнений співпрацював з росіянами.

ГУР, Координаційний штаб і ЗСУ перевіряють інформацію

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі "Радіо Свобода", що спецслужби "бачать і відслідковують цю історію". "Мова йде про військовослужбовця, який офіційно був полонений і виявив бажання повернутися в Україну і є громадянином України. Україна повертає всіх і кожного", - зауважив він.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив у коментарі "Українській правді", що "зараз звільнені проходять реабілітацію, а також здійснюються постізоляційні заходи - правоохоронці працюють щодо з'ясування усіх питань, важливих з точки зору дотримання законності".

З заявою також вийшла 35-та окрема бригада морської піхоти, в якій служив звільнений. Там повідомили, що ретельно перевіряють інформацію про співпрацю військового з російськими загарбниками під час перебування в полоні. "У разі підтвердження викладених у медіа фактів, будуть ухвалені відповідні рішення в межах чинного законодавства", - йдеться у коментарі бригади в Facebook .

17 липня Україна повернула з російського полону 95 захисників. Серед них - військові Збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії, прикордонники. Обмін відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.