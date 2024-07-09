Лубінець не сподівається на масштабні обміни полонених

Іноземні посередники прискорюють звільнення українців з російського полону, однак до обміну "всіх-на-всіх" ще далеко, визнає український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Керівництво РФ не готове до обмінів військовополоненими у форматі "всіх-на-всіх" і звільнення ув'язнених цивільних українців, стверджує уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Причина в тому, що на території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України (ніж громадян Росії в Україні. - Ред.)", - пояснив він у вівторок, 9 липня, звітуючи перед журналістами за два роки на посаді.

Водночас Лубінець відзначив покращення комунікації з російською візаві Тетяною Москальковою. Від початку повномасштабної війни спілкування між офісами омбудсменів - єдині прямі дипломатичні зносини між офіційними Києвом і Москвою. "Вони готові проводити обмінні процеси, готові розмовляти про всі категорії громадян, але готовності проводити швидкі великі обміни не демонструють", - стверджує уповноважений.

Формула свободи

Минулого року Офіс президента поставив Лубінця відповідальним за реалізацію четвертого пункту "формули миру" - звільнення "шляхом повного обміну" усіх українських громадян, які утримуються в Росії та на окупованих нею територіях: військовополонених, інтернованих, цивільних, примусово переміщених та депортованих, дорослих і дітей.

Дмитро Лубінець Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Йдеться мінімум про 40 тисяч людей. Найбільша група - депортовані діти. Їх за даними Національного інформаційного бюро 19,5 тисячі.

Ще 14 тисяч цивільних українців незаконно позбавлені свободи на окупованих територіях, стверджує Лубінець. Щоправда на запитання DW він уточнив: у цю кількість входять всі жителі Криму та окупованих територій Донбасу, ув'язнені після 2014 року - незалежно від того, чи вважають вони себе досі громадянами України. Після повномасштабного вторгнення РФ позбавила волі близько 1700 мирних мешканців України.

Про майже 6,5 тисячі військовополонених українців заявив на початку червня президент РФ Володимир Путін. Таку ж кількість називав у січні представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк. Омбудсмен у вівторок відмовився розголошувати актуальну кількість українських військових у російському полоні. Не робить цього і Міжнародний комітет Червоного хреста, через який воюючі сторони обмінюються списками.

Кількість військовополонених росіян офіційний Київ теж тримає у секреті. Путін у червні стверджував що їх 1348.

Допомагають посередники

З того часу Україна та РФ уже встигли провести обмін - 25 червня передали через кордон по 90 військовослужбовців. За три дні Координаційний штаб повідомив про звільнення ще десяти цивільних: п'ятьох українців, заарештованих у Білорусі і ще п'ятьох з непідконтрольних територій. Водночас Москалькова повідомила про звільнення з-під варти та "повернення в Росію" трьох священників УПЦ МП - українських громадян, раніше засуджених за підтримку агресії РФ.

Лубінець запевняє - це був аж ніяк не обмін цивільних. Втім він не розкрив деталей угоди, крім украй важливої в ній ролі Ватикану та Туреччини. Омбудсмен сподівається, що "відкрився канал для звільнення цивільних". "Але я не хочу, щоб мої слова звучали як обіцянка. Коли спілкуєшся з російською стороною, то сьогодні можеш бути певен на 99 відсотків, а завтра почути: ні, ми ж не так домовлялись", - зауважив він.

Кримськотатарський політик Наріман Джелял провів за ґратами три роки Фото: Alex Babenko/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Уповноважений зазначив, що незаконно затриманих на окупованих територіях українців російські силовики все частіше звинувачують у тяжких злочинах - тероризмі чи шпигунстві, через що домовлятися про їхнє звільнення стає все важче. Схожа ситуація - і з полоненими захисниками Маріуполя з полку Нацгвардії "Азов" та 36-ї бригади Морської піхоти, яких російські суди масово судять за обвинуваченням у воєнних злочинах. "Але і ми накопичуємо для їхнього звільнення особливий обмінний фонд", - запевнив Лубінець.

З лютого 2022 року Україна та Росія провели 53 обміни, під час яких додому вдалося повернути 3149 військовополонених і 160 цивільних українців.