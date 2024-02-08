Київ закликає посилити тиск на РФ через судилища полонених

Напередодні на окупованих територіях так званий "суд" самопроголошеного утворення "ДНР" "засудив" до 27-29 років позбавлення волі 33 українських військових.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець звернуся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста задля фіксації порушень Росією норм міжнародного гуманітарного права через черговий "вирок" так званого "суду" самопроголошеного утворення "ДНР" полоненим українським військовим.

"Закликаю світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських захисників, які зі своєї землі проганяють ворога", - написав Лубінець у Telegram у четвер, 8 лютого.

Напередодні на окупованих Росією територіях України, які проголосили себе квазіутворенням "ДНР", у так званому "Верховному суді" до термінів від 27 до 29 років ув'язнення засудили 33 українських військових, які перебували у полоні.

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Лубінець наголосив, що "вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями, і є незаконними". Він нагадує, що ці судилища є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування.

За даними, наведеними 7 лютого генеральною прокуратурою Росії, ідеться про 33 військовослужбовців 36-ї окремої бригати морської піхоти та 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ. Їх звинуватили у нібито "обстрілах житлових будинків з використанням артилерійської зброї" у період з 24 лютого до 10 березня 2022 року на території Донецької області. Внаслідок діянь, які у самопроголошеній "ДНР" інкримінували українським військовим, загинула одна людина.

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15 січня голова Слідчого комітету Росії (СКР) Олександр Бастрикін в інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу "РИА Новости" зазначив, що підконтрольними Росії судами "до тривалих термінів позбавлення волі, у тому числі до довічного" було засуджено понад 200 українських військовослужбовців. Бастрикін також сказав, що загалом з 2014 року порушено понад чотири тисячі кримінальних справ проти українських військових.