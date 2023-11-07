В окупованому Маріуполі засудили трьох українських танкістів

Трьом українським танкістам закидають "замах на вбивство" і "жорстоке поводження з цивільними особами". Їх засудили до 26 років ув'язнення.

Російська окупаційна влада на Сході України засудила трьох полонених українських танкістів до 26 років позбавлення волі за "замах на вбивство" і "жорстоке поводження з цивільними особами". За повідомленням російського слідчого комітету, у вівторок, 7 листопада, трьох чоловіків визнали винними у тому, що вони нібито "відкрили вогонь по адміністративній будівлі" і "кілька разів зі свого танка по житлових будинках" під час російської облоги південноукраїнського міста Маріуполь у березні-квітні 2022 року.

За даними окупаційної влади, засудженими є командир танкового взводу Олексій Коваль, оператор-навідник Андрій Чумак та механік-водій Валерій Федорович.

Останнім часом російська судова система активізувала винесення вироків українським військовослужбовцям за різні інкриміновані їм злочини. Також 7 листопада військовослужбовець української армії - снайпер 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Ігор Клещунов - був засуджений до довічного ув'язнення за те, що нібито застрелив чотирьох цивільних осіб у Маріуполі у березні 2022 року. Минулого тижня за аналогічними звинуваченнями кілька військових були засуджені до термінів від 26 років до довічного ув'язнення.

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Росія перекладає вину за жертви у Маріуполі

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну російській армії вдалося оточити Маріуполь 2 березня 2022 року, а вже з 18 березня розпочалися бої за "Азовсталь". Під час облоги міста російська армія наразилася на запеклий опір українських сил оборони. Загалом бійці гарнізону "Маріуполь" тримали оборону упродовж 86 днів.

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Росія засудженням українських військових намагається перекласти вину за воєнні злочини, які її військові вчиняли там щодо мирних жителів. За різними оцінками, у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти вбили від 20 тисяч до 100 тисяч цивільних. У квітні 2023 року мер Маруполя Вадим Бойченко зазначав, що у зруйнованому й окупованому Росією місті, за підтвердженими міською владою даними, загинули понад 20 тисяч людей. Дані про 100 тисяч загиблих мирних маріупольців обґрунтовує Харківська правозахисна група, яка спрямувала подання до Міжнародного кримінального суду у Гаазі про геноцид людей в Маріуполі російськими загарбниками.

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Про масові убивства у Маріуполі свідчать й окремі дані. Так, 16 березня 2022 року російські війська скинули надпотужну бомбу на місцевий драмтеатр, коли там у бомбосховищі переховувались близько тисячі цивільних, а поруч з будівлею на асфальті був розміщений величезний напис "діти". Точна кількість жертв атаки досі невідома, втім згідно з розслідуванням агентства Associated Press, загинули близько 600 людей. Після розбору завалів окупаційною владою їх поховали у братській могилі під безіменними номерами в селищі Мангуш.