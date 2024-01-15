У Росії назвали число "засуджених" українських військових

Підконтрольними Росії судами було засуджено понад 200 українських військовослужбовців. Такі цифри розкрив голова Слідчого комітету Росії (СКР) Олександр Бастрикін в інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу "РИА Новости", опублікованому у понеділок, 15 січня.

Бастрикін розповів російським пропагандистам, що понад 200 українських військовослужбовців засуджені "до тривалих термінів позбавлення волі, у тому числі до довічного". Їм інкримінували "скоєння вбивств мирних жителів, жорстоке поводження з мирним населенням і полоненими". За словами російського посадовця, серед "засуджених" українських військових є й "кілька десятків учасників" полку "Азов". Водночас він не уточнив, чи йдеться лише про засуджених судовими органами РФ, чи також і так званими "судами" самопроголошених і підтримуваних РФ утворень "ДНР" і "ЛНР".

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Загалом з 2014 року порушено понад 4 тисячі кримінальних справ проти українських військових, сказав Бастрикін і додав, що "переважна частина - про злочини, які не мають терміну давності". Крім того, Бастрикін заявив, що Москва продовжить переслідування українських військовослужбовців, у тому числі "високопоставлених офіцерів".

Київ, Захід і правозахисники засудили незаконні судилища над військовополоненими в РФ

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські судові органи провели кілька показових так званих "судових процесів", де підсудними виступали українські військовополонені, в тому числі й захисники Маріуполя. Київ, західні країни, а також міжнародні правозахисні організації засудили ці судові процеси як незаконні, а також як недвозначні воєнні злочини.

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Нагадаємо, раніше в мінреінтеграції повідомляли, що в російському полоні перебувають понад 2,3 тисячі українців.