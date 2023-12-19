ООН: Є ознаки вчинення армією РФ воєнних злочинів в Україні

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини виявив грубі порушення міжнародного права та ознаки вчинення військами РФ воєнних злочинів в Україні. Це страти цивільних, катування, сексуальне насильство.

Росія не вжила адекватних заходів для захисту цивільного населення в Україні. Крім цього, є ознаки того, що російські війська вчиняли воєнні злочинив Україні. Про це у вівторок, 19 грудня, заявив верховний комісар Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk), передає Reuters.

За словами Тюрка, моніторинг його офісу виявив "грубі порушення міжнародного права щодо прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини, насамперед з боку сил Російської Федерації".

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Серед цих порушень, як повідомив Тюрк на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві, 142 випадки страт цивільних осіб з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а також насильницькі зникнення, катування та жорстоке поводження з утримуваними, зокрема через сексуальне насильство.

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Тюрк наголосив, що збройні сили обох країн, але особливо Росії, повинні дотримуватися міжнародного права щодо прав людини та гуманітарного права.

"Вони повинні припинити використання вибухової зброї широкого радіусу дії в населених пунктах і ретельно картографувати розташування мін", - сказав він.

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