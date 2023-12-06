У США висунули обвинувачення чотирьом російським військовим

Військовослужбовців Росії звинуватили у катуванні громадянина США під час вторгненням в Україну. Обвинувальні акти є чітким сигналом Росії, заявив американський генпрокурор.

У американському штаті Вірджинія у середу, 6 грудня, вперше були висунуті обвинувачення у воєнних злочинах чотирьом пов'язаним з Росією військовослужбовцям. Обвинувачення включають катування, нелюдське поводження та незаконне ув'язнення громадянина США в Україні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, повідомляє міністерство юстиції США .

Зокрема, фігурантам висунули звинувачення у зв'язку з незаконним затриманням громадянина США у ході збройного конфлікту між Росією та Україною. Вони нібито допитували, жорстоко били і катували жертву. Вони також нібито погрожували вбити жертву та інсценували страту.

"Міністерство юстиції висунуло перші в історії обвинувачення відповідно до закону США про воєнні злочини проти чотирьох пов'язаних з Росією військовослужбовців за жахливі злочини проти американського громадянина", - цитує пресслужба мінюста генерального прокурора США Мерріка Гарланда.

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США: Обвинувачення - сигнал Росії

Згідно з обвинувальним актом, четверо російських солдатів у квітні 2022 року нібито викрали американця з будинку в селі Милове на Херсонщині та незаконно утримували його протягом щонайменше 10 днів. Під час викрадення чоловіка голим повалили на землю, зв’язали йому руки за спиною, наставили до голови пістолет і жорстоко побили, зокрема і прикладами зброї. Американця катували і били, на одному з допитів його роздягли догола і сфотографували. В обвинувальному акті такой йдеться, що фігуранти погрожували йому розправою і стріляли біля його голови.

"Обвинувачення, оприлюднені сьогодні, надсилають чіткий сигнал Росії - наш уряд не пошкодує зусиль і ресурсів для притягнення до відповідальності тих, хто порушує основоположні людські права американців", - наголосив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.