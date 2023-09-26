Комісія ООН: військові РФ катували українців до смерті

У деяких випадках російські військові застосовували тортури з такою жорстокістю, що призводили до смерті жертви, йдеться в доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

Російські військові широко і систематично застосовували тортури в районах, які тривалий час перебували під російською окупацією, а саме в Херсонській і Запорізькій областях. Такі висновки містяться в доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні, представленій у понеділок, 25 вересня.

Як вказує голова комісії Ерік Месе, основними об'єктами катувань стали особи, яких обвинувачували в інформуванні на користь українських Збройних сил: "Комісія встановила, що тортури, здебільшого, застосовували в різних місцях тримання під вартою, які контролюються російською владою. Аналогічні методи катувань застосовувалися в різних місцях тримання під вартою під час допитів, які були в основному спрямовані на отримання інформації від жертв".

Сексуальне насильство та наслідки війни для дітей

Окрім того, комісія виявила, що в Херсонській області російські військові ґвалтували та чинили сексуальне насильство щодо жінок віком від 19 до 83 років, нерідко разом із погрозами або вчиненням інших порушень. Часто членів сім'ї тримали в сусідній кімнаті, змушуючи їх тим самим чути скоєне, йдеться в доповіді.

Окремо комісія порушує питання про "руйнівні наслідки" війни для дітей. Вказується, що експерти продовжують розслідувати випадки вивезення до РФ з України несупроводжуваних неповнолітніх осіб. Однак через недостатню ясність і прозорість щодо повного масштабу, обставин і категорій переданих дітей процес їхнього повернення на батьківщину може бути ускладненим, наголошують автори.

"Комісія також стурбована твердженнями про геноцид в Україні, - наголошується далі в доповіді. - Наприклад, деяка риторика, що передається російськими державними та іншими засобами масової інформації, може являти собою підбурювання до геноциду. Комісія продовжує свої розслідування з цих питань".

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Робота Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні

У березні 2023 року Рада з прав людини ООН розглянула детальну письмову доповідь Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні, представлену наприкінці її першого мандата, і продовжила цей мандат іще на рік.

Наразі комісія проводить глибші розслідування щодо незаконних нападів із застосуванням зброї вибухової дії, нападів, що завдають шкоди цивільному населенню, тортур, сексуального та гендерного насильства, а також нападів на енергетичну інфраструктуру в Україні.

Як зазначено в доповіді, Комісія занепокоєна масштабами і серйозністю порушень і злочинів, скоєних в Україні російськими збройними силами, і наголошує на необхідності притягнення винних до відповідальності. Також вона нагадує і про необхідність того, щоб українська влада оперативно і ретельно розслідувала незначну кількість випадків порушень з боку своїх же військових.