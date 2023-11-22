Виїхав і підбурював інших: блогеру Олешку оголосили підозру

СБУ підозрює Мирослава Олешка у використанні підробленого документа задля виїзду за кордон, а також в перешкоджанні діяльності ЗСУ.

Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру блогеру Мирославу Олешку, який, за її твердженнями, незаконно виїхав з України під час воєнного стану та закликає інших чоловіків ховатися під призову на військову службу.

"За матеріалами справи, він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить Збройним силам України", - йдеться у повідомленні СБУ в середу, 22 листопада.

Слідство встановило, що Олешко після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до територіального центру комплектування і соціальної підтримки (військкомату) в серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

Крім того, як стверджують в СБУ, вже перебуваючи за кордоном, блогер "систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу в ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії".

Олешко підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України - про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також використання завідомо підробленого документа. У разі доведення провини йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Мирослав Олешко є сином вбитого влітку 2018 року в Бердянську активіста, добровольця батальйону "Донбас", учасника самооборони Бердянська та боїв за Іловайськ Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Сам блогер у 2018 році під час президентства Петра Порошенка став відомий загалу як лояльний тому "політичний експерт", але роботу на Банкову не визнавав.