Мільйон доларів: на Київщині затримали двох начальників ТЦК

Керівників двох ТЦК у Київській області затримали на організації схем ухилення від мобілізації, повідомляють СБУ та прокуратура. У військових виявлено понад мільйон доларів готівкою.

Українські правоохоронці викрили начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК на Київщині на організації схем ухилення від мобілізації. Про це повідомляють пресслужба Офісу генпрокурора та пресцентр СБУ у п'ятницю, 16 серпня.

Підозрювані намагалися залучити до створення схем з ухилення також посадових осіб Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України (ЦВЛК ЗСУ). Внаслідок проведення 33 обшуків за місцем роботи та проживання керівників ТЦК та їх спільника вилучено понад мільйон доларів США.

Вартість підготовки повного пакета документів, зокрема фальшивих медичних довідок для військовозобов'язаних коштувала 37 тисяч доларів США.

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Для пошуку "клієнтів" та передачі грошей представники ТЦК залучили свого знайомого-іноземця. Згодом під час обшуку у нього вдома правоохоронці знайшли велику кількість зброї.

Слідчі СБУ оголосили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України (ККУ): частини першої статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); частини третьої статті 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Фігуранти справ наразі перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років ув'язнення.

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