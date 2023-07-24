Незаконне збагачення: у Києві затримали ексвоєнкома Одещини

Колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова, родина якого придбала за кордоном елітне майно під час війни, правоохоронці затримали у Києві.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) України спільно з прокурорами Офісу генпрокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 24 липня.

"Два дні тривали активні пошуки й, зрештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві", - йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, Борисов намагався втекти від слідства, при цьому використовував елементи конспірації - змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування. Зазначається, що ДБР проситиме суд залишити підозрюваного під вартою без можливості внесення застави, враховуючи "намагання колишнього воєнкома сховатися від правосуддя".

Купівля елітного майна в Іспанії під час війни

22 липня Борисову оголосили про підозру в незаконному збагаченні та умисному ухиленні від несення служби, а також оголосили його в розшку. За даними слідства, під час дії воєнного стану члени родини Борисова за його дорученням придбали автомобілі преміумкласу та нерухоме майно в Іспанії на понад 150 мільйонів гривень, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

Зокрема, дружина Борисова купила офісне приміщення в Іспанії за понад 700 тисяч євро, а мати - будинок в Іспанії за понад чотири мільйони євро, а також автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже три мільйони гривень. "Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser", - повідомляє ДБР. Борисову загрожує до 10 років тюрми.

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За даними Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК), Борисов незаконно збагатився на рекордну суму, яку колись доводилося виявляти агентству - 188 мільйонів гривень.

Новорічні свята на Сейшелах

Крім того, як повідомляли в Офісі генпрокурора, на початку грудня 2022 року Борисов, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з'являвся на військову службу без поважних причин. А в другій половині грудня 2022 року "шляхом обману виїхав за межі країни".

Зазначається, що Борисов разом із сім'єю майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, Іспанії та на Сейшельських островах.

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Після розслідування про майно Борисова президент України Володимир Зеленський доручив створити комісію міністерства оборони для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України.