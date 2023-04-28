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Міністр оборони України Олексій Резніков
Міністр оборони України Олексій РезніковФото: Heiko Becker/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Зеленський рекомендував відправляти воєнкомів на фронт

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Коментуючи зловживання працівниками військкоматів при видачі повісток, Резніков розповів, що президент доручив Залужному відправляти воєнкомів з тилу на фронт, а замість них призначати військових, які зазнали поранень.

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Президент України Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу Збройних сил України (ЗСУ) Валерію Залужному відправляти військових комісарів (воєнкомів) із територіальних центрів комплектування на фронт, а замість них призначати військових, які зазнали поранень. Про це у п'ятницю, 28 квітня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції в Києві.

"Є одна з простих рекомендацій президента України Володимира Зеленського - верховного головнокомандувача. Я можу її озвучити, вважайте, що це інсайд. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залежному: переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектування. - Ред.) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їхнє місце військовослужбовців, які отримали поранення, мають звання героя, які знають, зокрема, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", - розповів Резніков.

Так міністр прокоментував випадки зловживань з боку працівників ТЦК, зокрема в Черкасах.

На його думку, реформа центрів комплектування "вже давно - на часі". "Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і корінням", - зазначив Резніков.

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"Реформа ТЦК давно на часі"

Він нагадав, що центри комплектації входять до структури Сухопутних військ ЗСУ, водночас їхньою роботою опікується і новопризначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, який сам є військовим. За словами Резнікова, за фактами можливих порушень з боку ТЦК здійснюються службові перевірки, і в разі виявлення порушень справи передаються правоохоронним органам.

Водночас він розповів, що для зменшення навантаження на ТЦК міноборони разом із міністерством цифрової трансформації розвивають проєкт "Оберіг", який передбачає оцифрування всіх документів, що накопичились за багато років в архіві. Після імплементації ініціативи багато документів будуть підтягуватись автоматично. Як приклад, Резніков навів документи про одруження. "Якщо ви одружились і не повідомили про це як військовозобов'язаний центр комплектації, то ви - порушник закону. Я думаю, що 90 відсотків хлопців - порушники закону. Зараз система дуже проста: факт реєстрації відбувся, мін'юст дані дав і все буде підтягуватись автоматично", - зазначив міністр.

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Інцидент з повістками в Черкасах

Напередодні у соціальних мережах поширили відео з камер спостереження, на якому троє працівників ТЦК у Черкасах під час вручення повістки застосовують силу проти цивільного.

У Черкаському обласному ТЦК заявили, що відео вирване з контексту, а обставини значно ширші, ніж показано у фрагменті. За їхніми словами, громадянин почав ображати військовослужбовців, погрожувати фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військових. Водночас за фактом інциденту призначили службову перевірку.

Резніков назвав інцидент неприпустимим: "Чітко в законі прописано, в який спосіб і як вони мають діяти".

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