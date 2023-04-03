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Dіцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував можливість розсилання повісток через месенджериФото: Yevhen Kotenko/Avalon/Photoshot/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Розсилати повістки через месенджери неможливо - Федоров

Степан Смишляєв
3 год. тому

Поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних та не існує верифікації номера телефону та особи, повістки через месенджери розсилати неможливо, пояснив віцепрем'єр Михайло Федоров.

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Розсилати повістки через месенджери, такі як Viber чи Telegram, зараз технічно неможливо, оскільки в Україні немає електронного реєстру військовозобов'язаних, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Liga.net, опублікованому у понеділок, 3 квітня.

Наприкінці березня депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") заявив, що у парламенті розглядають можливість надсилання повісток у військкомат чоловікам за допомогою месенджерів.

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Федоров зауважив, що або Веніславський некоректно висловився, "або просто це вирвано з контексту". "Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", - зазначив віцепрем’єр.

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Раніше Веніславський, говорячи про можливість розсилання повісток через месенджери, нагадав, що Кримінальний і Цивільний процесуальні кодекси передбачають можливість повідомляти про час судового засідання "через різні меседжі в телефоні". На думку Веніславського, такий механізм можна використовувати і стосовно військовозобов'язаних.

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