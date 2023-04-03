Розсилати повістки через месенджери неможливо - Федоров

Поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних та не існує верифікації номера телефону та особи, повістки через месенджери розсилати неможливо, пояснив віцепрем'єр Михайло Федоров.

Розсилати повістки через месенджери, такі як Viber чи Telegram, зараз технічно неможливо, оскільки в Україні немає електронного реєстру військовозобов'язаних, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Liga.net, опублікованому у понеділок, 3 квітня.

Наприкінці березня депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") заявив, що у парламенті розглядають можливість надсилання повісток у військкомат чоловікам за допомогою месенджерів.

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Федоров зауважив, що або Веніславський некоректно висловився, "або просто це вирвано з контексту". "Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", - зазначив віцепрем’єр.

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Раніше Веніславський, говорячи про можливість розсилання повісток через месенджери, нагадав, що Кримінальний і Цивільний процесуальні кодекси передбачають можливість повідомляти про час судового засідання "через різні меседжі в телефоні". На думку Веніславського, такий механізм можна використовувати і стосовно військовозобов'язаних.

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