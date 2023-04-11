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Кабмін дозволив центрам комплектування під час мобілізації роздавати повістки незалежно від місця обліку.Фото: Ukrainian Presidency/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Повістки вручатимуть незалежно від місця обліку - постанова

Степан Смишляєв
3 год. тому

Український уряд дозволив центрам комплектування під час мобілізації роздавати повістки незалежно від місця обліку. Тим часом в Росії готуються розсилати повістки в електронному вигляді.

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Кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) здійснювати "заходи оповіщення та призову громадян" на військову службу під час мобілізації незалежно від місця перебування на військовому обліку. Про це йдеться в постанові уряду №318 від 7 квітня, оприлюдненій у вівторок, 11 квітня.

Відповідні зміни уряд вніс до положення про ТЦК, затвердженого в лютому 2022 року. Також уряд зняв з цих центрів повноваження щодо участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони.

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В Росії розсилатимуть електронні повістки

Тим часом Державна дума РФ у вівторок планує розглянути поправки до законодавства, які передбачають можливість розсилання призовникам електронних повісток.

Якщо відповідні зміни ухвалять, то повістки росіянам надсилатимуть в особисті кабінети "Єдиного порталу державних і муніципальних послуг". Станом на листопад 2022 року кількість підтверджених облікових записів цього порталу перевищила 100 мільйонів.

Після отримання електронної повістки громадянам, які не з'явилися до військкомату, буде автоматично заборонений виїзд за кордон.

Після хаотичного розгортання так званої "часткової мобілізації" минулого року, в рамках якої, за офіційними даними, в Росії призвали 300 тисяч людей, там вирішили оптимізувати призов до армії, оцифрувавши військові записи. Російські чиновники неодноразово заперечували, що вони планують "другу хвилю" мобілізації в РФ.

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Як вручають повістки та мобілізують до лав ЗСУ

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www.kmu.gov.ua
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