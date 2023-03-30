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РФ готується призвати 400 тисяч військовослужбовців - Лондон

Анастасія Шепелева
1 год. тому

За даними розвідки Великобританії, під приводом добровільної мобілізації в Росії можуть примушувати чоловіків вступати в армію.

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Росія готується призвати ще 400 тисяч військових, йдеться в огляді британської військової розвідки, оприлюдненому у четвер, 30 березня, у Twitter-акаунті міноборони Великобританії.

За даними британських розвідників, Москва представляє кампанію як призов добровольців, професійних кадрів, а не як нову обов'язкову мобілізацію.

"Існує реальна ймовірність того, що на практиці ця відмінність буде розмита, і що регіональні органи влади намагатимуться виконати поставлені перед ними завдання з набору, примушуючи чоловіків вступати до армії", - припускають у розвідці Великобританії.

Там зазначають, що російська влада, ймовірно, обрала нібито "волонтерську модель", щоб покрити брак кадрів і мінімізувати внутрішні розбіжності. Малоймовірно, що в рамках кампанії вдасться залучити 400 тисяч справжніх добровольців, йдеться в огляді.

В британській розвідці зауважують, що для відновлення бойової моці Росії в Україні Москві необхідний не лише особовий склад. "Росія потребує більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона наразі має", - йдеться в огляді.

Мета в 400 тисяч - недосяжна

Раніше видання Bloomberg із посиланням на власні джерела так само повідомило, що Росія має намір протягом 2023 року залучити до участі у війні проти України до 400 тисяч контрактників. За даними видання, кампанія з набору контрактників уже розпочалася, а регіональні чиновники отримали квоти і почали розсилати повістки потенційним добровольцям.

Насамперед службу за контрактом пропонують сільським жителям і ветеранам минулих воєн, розповіли співрозмовники Bloomberg. Водночас кілька джерел видання визнали, що мета в 400 тисяч контрактників є недосяжною.

Читайте також: Розвідка Німеччини: Росія може мобілізувати ще один мільйон людей

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