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Після скандалу з нерухомістю змінили військкома Одещини

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Після звільнення одеського воєнкома Євгена Борисова, родина якого придбала під час війни нерухомість в Іспанії на мільйони євро, і якого підозрюють в хабарництві, його замінили на комбрига Олександра Охріменка.

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Валерій Залужний
Валерій ЗалужнийФото: Ukraine President's Office/Zumapress/picture alliance

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний у вівторок, 4 липня, призначив нового начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військового комісаріату. - Ред.). Ним став полковник Олександр Охріменко, який до того був командиром 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Олександр - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині", - написав Залужний у Telegram. 

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Звільнення після скандалу з коштовною нерухомістю

Раніше цю посаду обіймав Євген Борисов, якого 28 червня за дорученням президента України Володимира Зеленського звільнили після скандалу з купівлею під час війни вілли та автомобілів преміумкласу в Іспанії на понад чотири мільйони євро.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що слідство перевіряє інформацію про купівлю нерухомості, витрати на яку не покривають доходи родини воєнкома. Крім того, правоохоронці перевіряють можливе ухилення Борисова від проходження військової служби - перебування за кордоном начебто на лікуванні.

Уже після звільнення Борисова Державне бюро розслідувань повідомило про відкриття провадження щодо фактів зловживань ним під час призову військовозобов'язаних. За оперативними даними, за хабар він наказував підлеглим не призивати тих чи інших осіб.

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Зеленський також доручив створити під керівництвом заступника міністра оборони Олександра Павлюка комісію для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України. 

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