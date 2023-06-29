Прокуратура перевіряє джерела статків військкома з Одеси

Прокурори перевіряють факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення повноважень колишнім одеським військкомом, який став фігурантом розслідування про купівлю нерухомості в Іспанії.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив у четвер, 29 червня, Офіс генерального прокурора (ОГП).

Йдеться про Євгена Борисова, який нещодавно став фігурантом журналістського розслідування про купівлю наприкінці 2022 року нерухомості в Іспанії вартістю майже чотири мільйони євро.

Дохід не покриває витрат на віллу

Слідством перевіряється опублікована у ЗМІ інформація щодо майна членів родини посадовця за кордоном, зазначили в Офісі генпрокурора.

"За цими даними, в період дії воєнного стану вони придбали автомобілі преміумкласу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 196 мільйонів гривень, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат", - наголосили у відомстві.

Також у межах перевірки ОГП направив до компетентних органів Іспанії, Молдови, Румунії, Туреччини запити про міжнародну правову допомогу.

Перевіряється можливе ухилення від військової служби

Крім того, правоохоронці перевіряють окремі факти можливого ухилення Борисова від проходження військової служби - його перебування за кордоном начебто на лікуванні, а також досліджується питання наявності законних підстав виїзду за межі країни під час дії воєнного стану.

Прокурори зазначили, що в межах слідства вже допитали понад 30 свідків, провели 11 обшуків, 17 оглядів та тимчасових доступів, направили понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій та провели три податкових перевірки господарської діяльності членів родини ексвійськкома.

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Військкома Борисова звільнили

В ОГП наголосили, що Борисова вже звільнили з посади. До того президент України Володимир Зеленський доручив це зробити головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, зазначивши, що "цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних сил". Звільнення відбулося на тлі повідомлення видання "Українська правда" про те, що Борисов наприкінці 2022 року придбав на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже чотири мільйони євро. За даними ЗМІ, він зареєстрував її не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. Крім того, журналісти виявили, що дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

Зеленський доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України. Очолить комісію заступник міністра оборони України генерал Олександр Павлюк, до роботи долучаться правоохоронний блок та Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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