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Поліція розслідує стрілянину під час видачі повістки у Рені

Ігор Бурдига
1 год. тому

У Рені Одеської області працівник військкомату стріляв у повітря під час роздачі повісток на ринку.

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Працівник військкомату вистрілив у повітря під час видачі повістки на ринку.
Працівник військкомату вистрілив у повітря під час видачі повістки на ринку.Фото: Picture-alliance/dpa/C. Rehder

Працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Рені Одеської області у неділю вистрілив у повітря, сперечаючись з громадянином через вручення повістки. Про інцидент у понеділок, 19 червня, повідомило обласне управління поліції, яке розпочало розслідування.

За повідомленням правоохоронців, між двома представниками військкомату та місцевим громадянином виник конфлікт під час вручення йому повістки. "У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета", - розповідають поліцейські, стверджуючи, що встановили усіх учасників інциденту.

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Спільно з Білгород-Дністровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону вони попередньо кваліфікували інцидент як хуліганство вчинене з "застосування предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень".

У разі доведення провини, такі дії загрожують покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Однак поліцейські не уточнюють, чи повідомили офіційно про підозру у злочині працівникові військомату.

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Повістки на пляжах, у клубах і на блокпостах

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