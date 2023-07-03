Поліція розслідує побиття жінки працівником військкомату

Поліція проводить досудове розслідування у справі щодо нанесення жінці тілесних ушкоджень співробітником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військового комісаріату) на Закарпатті. Про це у понеділок, 3 липня, повідомляє міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

"25 червня на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Ужгорода невідомий чоловік вчинив конфлікт з військовослужбовцем та його дружиною. Зловмисник наніс тілесні ушкодження жінці, після чого втік з місця події", - розповіли в МВС.

В ході розслідування встановили, що нападником виявився 55-річний місцевий житель, працівник військкомату, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його розшукали та доставили до районного відділку поліції. Правоохоронці готують йому підозру.

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"Жорстку реакцію" обіцяє міноборони

На інцидент також відреагували в міністерстві оборони України.

"Усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні - притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", - заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк у Telegram .

Працівник військкомату двічі вдарив жінку в голову

Про напад повідомила журналістка та дружина військовослужбовця Тетяна Новак у Facebook. За її словами, п'яний офіцер наніс їй два удари кулаком в голову: в щелепу та ліву скроню. Цьому передувала словесна сварка між працівником військкомату та чоловіком Тетяни в одному з магазинів Ужгорода.

"На касі до нас причепився п'яний мужик в цивільному одязі. Його перші слова були до мого чоловіка: "Ти воював чи з….ся (втік)?". Женя спокійно відповів, що воював. Відповідь мужика не задовольнила і він продовжив на підвищених тонах допитуватись: "А де? А як? А нащо поїхав на нуль? А чо зараз не там?" - написала постраждала.

За словами Новак, відповідь її чоловіка, що він служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні, а після оборони Соледара визнаний обмежено придатним, ще більше розлютила офіцера. "Махав руками, декілька разів штовхнув мене і чоловіка в голову (поки що відкритою долонею)", - розповіла вона. За її словами, на вулиці офіцер наздогнав пару та вдарив жінку. "Я впала, тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар", - каже постраждала та додає, що після цього нападник втік.

Медики констатували в жінки забої м'яких тканин голови та нижньої щелепи. Новак каже, що зі слів місцевих, це не перший випадок нападу цього чоловіка на людей. Вона також додала, що їй дзвонили з Закарпатського обласного військкомату та попросили зустрітись і "врегулювати все мирно", від чого вона відмовилась.

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