Зеленський доручив Залужному звільнити військкома з Одеси

За результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача Володимир Зеленський повідомив, що доручив негайно звільнити військкома з Одеси, який став фігурантом розслідування про купівлю нерухомості в Іспанії.

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному "негайно звільнити з посади" начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Про це президент України повідомив в Telegram у п'ятницю, 23 червня, після засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Днями Борисов став фігурантом журналістського розслідування про купівлю нерухомості в Іспанії вартістю майже чотири мільйони євро наприкінці 2022 року.

"Дав термінове доручення головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "військкома" - начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - написав Зеленський.

"Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина попри все залишалась на своїй посаді", - додав Зеленський згодом у традиційному вечірньому відеозверненні.

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Зеленський доручив перевірити всіх військкомів

Крім того, він повідомив, що доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України, "щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті". Очолить комісію заступник міністра оборони України генерал Олександр Павлюк, до роботи долучаться правоохоронний блок та Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Вілла в Іспанії вартістю чотири мільйона євро

Раніше видання "Українська правда" оприлюднило розслідування, в якому йшлося, що Борисов наприкінці 2022 року придбав на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже чотири мільйони євро. За даними ЗМІ, він зареєстрував її не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. Крім того, журналісти виявили, що дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

Як повідомила в ефірі програми Свобода Live (на "Радіо Свобода") керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, під час війни Борисов залишив територію України законно, надав всі документи на виїзд задля лікування. Гуменюк зазначила, що наразі Борисов продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки службове розслідування не виявило підстав для відсторонення від посади.

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