Незаконне збагачення: Ексвоєнкома Одещини оголосять у розшук

Колишньому одеському військкому Євгену Борисову, родина якого придбала за кордоном елітне майно під час війни, оголосили підозру в незаконному збагаченні. Вирішується питання про оголошення в розшук.

Колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування (раніше військові комісаріати. - Ред.) Євгену Борисову оголосили в суботу, 22 липня, про підозру в незаконному збагаченні та умисному ухиленні від несення служби. Йому загрожує до 10 років тюрми.

"Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Купівля елітного майна в Іспанії під час війни

За даними слідства, під час дії воєнного стану члени родини Борисова за його дорученням придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно в Іспанії на понад 150 мільйонів гривень, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

Зокрема, дружина Борисова купила офісне приміщення в Іспанії за понад 700 тисяч євро, а мати - будинок в Іспанії за понад чотири мільйони євро, а також автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже три мільйони гривень. "Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser", - повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК), Борисов незаконно збагатився на рекордну суму, яку колись доводилося виявляти агентству - 188 мільйонів гривень.

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Новорічні свята на Сейшелах

"На початку грудня 2022 року підозрюваний, будучи військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з'являвся на військову службу без поважних причин. У подальшому, в другій половині грудня 2022 року, посадовець, за відсутності визначеного для нього міністерством охорони здоров'я закордонного лікування, шляхом обману виїхав за межі країни", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Як зазначається далі, Борисов разом із сім'єю майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, Іспанії та на Сейшельських островах.

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Масштабна перевірка військкоматів

Після журналістського розслідування про майно Борисова президент України Володимир Зеленський доручив звільнити його, а також створити комісію міністерства оборони для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України.

"Перевірка триває. Кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення - неминуча", - сказав він у вечірньому відеозверненні до українців в суботу, коментуючи підозру Борисову.

Напередодні Зеленський заслухав проміжний звіт щодо перевірки роботи військкоматів. За його словами, до кінця місяця очікуються результати інспекції. Своєю чергою голова НАЗК Олександр Новіков повідомив у суботу, що також проведе перевірку воєнкомів, яка триватиме три місяці. Далі агентство планує перейти до перевірки митників.

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