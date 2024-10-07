"Долари в ліжку й через вікно": суд узяв Крупу під варту

Під час обшуків у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам, які хочуть уникнути військової служби, в Тетяни Крупи знайшли $6 млн готівки. Дві сумки з пів мільйона доларів вона намагалась викинути з вікна.

Печерський районний суд Києва обрав у понеділок, 7 жовтня, запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 3 грудня з можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень, передає "Суспільне" з зали судового засідання.

Крупа не стала відповідати на запитання, чи буде вона вносити заставу. Її адвокати також не захотіли спілкуватися з журналістами.

Тим часом Хмельницька обласна організація "Слуги народу" виключила Крупу з фракції в облраді та ініціювала її відкликання зі складу депутатів.

Мільйони доларів - у ліжку й "з вікна"

4 жовтня під час обшуків у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, у Крупи та її сина Олександра, який обіймає керівну посаду в головному управлінні Пенсійного фонду в Хмельницькій області, знайшли шість мільйонів доларів готівки, захованої в шафах, шухлядах, нішах тощо.

Під час обшуків Крупа намагалась викинути через вікно частину грошей - дві сумки з пів мільйона доларів. У соціальних мережах стало популярним відео правоохоронців, на якому її син лежить у ліжку з горою вилучених купюр.

Родина чиновників має незадекларовані дев'ять елітних автівок, 30 об'єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, зокрема готельно-ресторанний комплекс в одному з парків Хмельницького, за кордоном - нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині, а на валютних закордонних рахунках - майже 2,3 мільйона доларів.