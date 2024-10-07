У Житомирі викрили лікарку за продаж фіктивних довідок

Під час обшуків в однієї з медпрацівниць Житомира виявили готівки на суму 4,4 млн гривень. Ці кошти лікарка отримала на фіктивних довідках для ухилянтів, кажуть у поліції.

Правоохоронці викрили в Житомирі лікарку, причетну до схеми ухилення від мобілізації. Як повідомила в понеділок, 7 жовтня, пресслужба ГУ Нацполіції в Житомирській області, під час обшуків у помешканні медпрацівниці було виявлено й вилучено 80 тисяч доларів і понад 23 тисячі євро.

За даними правоохоронців, ці кошти 56-річна жінка отримала протиправним шляхом, продаючи фіктивні висновки магнітно-резонансної томографії (МРТ). Підроблені нею висновки дозволяли її "клієнтам" отримувати інвалідність, йдеться в повідомленні.

Лікарку-хабарницю було викрито в межах слідчих дій, пов'язаних з масштабною схемою ухилення від мобілізації, яку на Житомирщині організувала група медпрацівників, одну з яких було викрито ще влітку цього року.

Нагадаємо, минулого тижня слідчі виявили в керівниці Хмельницького обласного МСЕК та її сина, начальника облуправління Пенсійного фонду, 6 мільйонів доларів готівки, елітні авто і закордонну нерухомість. Джерелом цих статків стало так само незаконне оформлення інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути військової служби, пояснили в ДБР.

Як повідомлялося, на початку жовтня цього року уряд дозволив військовим частинам проводити мобілізацію без ТЦК.

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