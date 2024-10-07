  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КорупціяУкраїна

У Житомирі викрили лікарку за продаж фіктивних довідок

Валерій Сааков
7 жовтня 2024 р.

Під час обшуків в однієї з медпрацівниць Житомира виявили готівки на суму 4,4 млн гривень. Ці кошти лікарка отримала на фіктивних довідках для ухилянтів, кажуть у поліції.

https://p.dw.com/p/4lUZE
Корупція в Україні
Фото: Josef Horazny/CTK/picture alliance

Правоохоронці викрили в Житомирі лікарку, причетну до схеми ухилення від мобілізації. Як повідомила в понеділок, 7 жовтня, пресслужба ГУ Нацполіції в Житомирській області, під час обшуків у помешканні медпрацівниці було виявлено й вилучено 80 тисяч доларів і понад 23 тисячі євро. 

За даними правоохоронців, ці кошти 56-річна жінка отримала протиправним шляхом, продаючи фіктивні висновки магнітно-резонансної томографії (МРТ). Підроблені нею висновки дозволяли її "клієнтам" отримувати інвалідність, йдеться в повідомленні. 

Лікарку-хабарницю було викрито в межах слідчих дій, пов'язаних з масштабною схемою ухилення від мобілізації, яку на Житомирщині організувала група медпрацівників, одну з яких було викрито ще влітку цього року.

Нагадаємо, минулого тижня слідчі виявили в керівниці Хмельницького обласного МСЕК та її сина, начальника облуправління Пенсійного фонду, 6 мільйонів доларів готівки, елітні авто і закордонну нерухомість. Джерелом цих статків стало так само незаконне оформлення інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути військової служби, пояснили в ДБР.

Як повідомлялося, на початку жовтня цього року уряд дозволив військовим частинам проводити мобілізацію без ТЦК.

Читайте також: В Україні запровадять повістки з QR-кодом

Як 20-річний ветеран ЗСУ експериментує з протезами у TikTok

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Затриманій загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна

Керівницю МСЕК Хмельниччини затримали за підозрою у незаконному збагаченні

Керівницю МСЕК Хмельниччини затримали за підозрою у незаконному збагаченні

Керівницю Хмельницького обласного МСЕК затримали слідчі ДБР. За даними слідства, вона незаконно оформлювала інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.
Політика5 жовтня 2024 р.
Табличка на будівлі СБУ у Києві

СБУ затримала на хабарі посадовця з "Енергоатома"

СБУ затримала на хабарі посадовця з "Енергоатома"

Посадовця "Енергоатома" затримали на хабарі у розмірі 100 тисяч гривень, повідомили в СБУ. У самій енергокомпанії наголосили, що дотримуються "нульової толерантності" до хабарництва.
Корупція28 вересня 2024 р.
Передача стосу купюр євро (ілюстративне фото)

Понад 200 обшуків: правоохоронці знов прийшли до військкоматів і ВЛК

Понад 200 обшуків: правоохоронці знов прийшли до військкоматів і ВЛК

Нацполіція, ДБР і прокуратура обшукують ТЦК, ВЛК і МСЕК у справах про "допомогу" в ухиленні від призову. Також правоохоронці шукають докази незаконного збагачення військкомів.
Суспільство22 серпня 2023 р.
Більше публікацій