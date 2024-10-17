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Інвалідність прокурорів: очільник облпрокуратури звільнився

Степан Смишляєв | Дар'я Нинько
17 жовтня 2024 р.

Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнений з посади за власним бажанням, повідомили в Офісі генпрокурора. Напередодні з'ясувалося, що близько 50 прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність.

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Емблема Офісу генерального прокурора
Керівник Хмельницької облпрокуратури Олексій Олійник звільнився після скандалу довкола масового отримання груп інвалідності прокурорами Фото: STR/NurPhoto/picture alliance

Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник у четвер, 17 жовтня, був звільнений зі своєї посади за власним бажанням, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора (ОГПУ). Напередодні ОГПУ почала службове розслідування щодо масового отримання груп інвалідності прокурорами Хмельниччини, серед яких є й Олійник.

"Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває. Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури", - йдеться в повідомленні ОГПУ у Telegram.

Близько 50 прокурорів на Хмельниччині мають інвалідність

Скандал довкола значної кількості прокурорів з інвалідністю в Хмельницькій області виник після допису головного редактора видання "Цензор.Нет" Юрія Бутусова. Напередодні у Facebook він заявив, що десятки прокурорів Хмельниччини на чолі з Олійником оформили інвалідність.

За припущеннями Бутусова, вони були визнані особами з інвалідністю в обмін на покривання корупційних схем керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи. На початку жовтня, в рамках розслідування сприяння ухиленню від мобілізації через підробку інвалідності, в Крупи знайшли близько шести мільйонів доларів в різній валюті.

Згодом Олійник прокоментував інформацію Бутусова, уточнивши, що в Хмельницькій обласній прокуратурі інвалідність мають 48 прокурорів з 225, зокрема й він. Прокурор також заявив, що отримав групу інвалідності в 2017 році "ще задовго до призначення на посаду" внаслідок "отриманої на робочому місці травми в 2005 році під час вивчення матеріалів кримінального провадження". 

Він наголосив, що чинним законодавством не встановлено обмежень щодо роботи осіб з інвалідністю в органах прокуратури. Олійник також висловив думку, що допис щодо інвалідності прокурорів Хмельниччини "виглядає як дискримінація за ознакою професії прокурора".

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