Заступник голови ОГПУ звільнився після корупційного скандалу

У травні завдяки журналістському розслідуванню стало відомо, що Дмитро Вербицький та його дівчина живуть в елітному котеджному містечку.

Дмитро Вербицький звільнився з посади заступника генерального прокурора, про що у понеділок, 1 липня, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького", - йдеться в повідомленні Офіса генпрокурора.

Дмитро Вербицький обіймав посаду заступника генерального прокурора України з вересня 2022 року. З 2020 і до 2022 року він був заступником керівника Одеської обласної прокуратури.

Журналістські розслідування щодо Вербицького

У травні вийшов матеріал проєкту "Схеми" на "Радіо Свобода", в якому йшлося про те, що Вербицький оселився в таунхаусі у елітному котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена за вартістю, яка, за даними журналістів, є у шість разів нижчою за ринкову.

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо компанії-забудовника котеджного містечка "Коник". Розслідуванням керував Офіс генпрокурора, але у цій справі не було проведено жодних слідчих дій, а арешти на майно забудовника були зняті, повідомили журналісти у розслідуванні.

Читайте також: Стеження за Bihus.Info: "Практика часів Кучми і Януковича має відійти в минуле"

У другому розслідуванні "Схеми" розповіли про дівчину заступника генпрокурора Вербицького Христину Ільницьку, яка цього року стала власницею нового Porsche і триповерхового котеджу в тому ж "Конику". За даними журналістів, загальна вартість придбаного жінкою майна складає щонайменше 52 мільйони гривень, проте її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше 360 тисяч гривень.

У коментарі Вербицький заявив, що не допомагав Ільницькій фінансово, хоча не спростував, що перебуває з нею у стосунках, зазначивши, що вони не носять сімейного характеру.

Ільницька надіслала лист в редакцію "Схем", у якому заявила, що майно вона "придбала власним коштом". Жінка стверджує, що гроші на купівлю нерухомості вона мала, адже "допомагала вести яхтовий бізнес партнеру, з яким перебувала у стосунках". Документальних підтверджень статків, за словами журналістів, дівчина не надала.

Кримінальне провадження

Через тиждень після виходу першого розслідування "Схем" Національне антикоррупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало кримінальне провадження щодо Вербицького.

18 червня Верховна Рада 216 голосами зі 150 необхідних викликала генерального прокурора Костіна для інформування щодо майна його заступника. Генпрокурор не з'явився до Верховної Ради і надіслав до парламенту лист, у якому повідомив, що стосовно Вербицького відбувається службове розслідування, також проводиться перевірка з боку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо способу життя його заступника.

21 червня Офіс генпрокурора повідомив про те, що обов'язки заступника генпрокурора Дмитра Вербицького покладено на інших заступників генпрокурора.