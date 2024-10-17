Прокурор Хмельниччини та 47 його колег мають інвалідність

На думку глави Хмельницької прокуратури, матеріал ЗМІ не повною мірою відповідає дійсності, а також є дискримінацією за ознакою професії.

У Хмельницькій обласній прокуратурі інвалідність мають 48 прокурорів, серед яких - її очільник Олексій Олійник. Про це Олійник повідомив ввечері у середу, 16 жовтня, після оприлюднення у ЗМІ інформації про те, що близько 50 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури нібито оформили собі групи інвалідності для відстрочки від мобілізації.

Олійник зазначив, що наведена інформація "не в повній мірі відповідає дійсності". Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів, а інвалідність мають "лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним", вказав він. "Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", - написав він у Facebook.

За словами Олійника, він отримав групу інвалідності в 2017 році "ще задовго до призначення на посаду" внаслідок "отриманої на робочому місці травми в 2005 році під час вивчення матеріалів кримінального провадження". Він зазначив, що питання про наявність групи інвалідності розглядалось під час атестації комісією за участі представників громадськості і міжнародних організацій. Також його порушувала народна депутатка Галина Третьякова у 2020 році за ініціативою місцевого громадського активіста.

Прокурор: Матеріал ЗМІ про інвалідність прокурорів - дискримінація

"Це питання було предметом дослідження у межах кримінального провадження, яке розслідувалося центральними правоохоронними органами держави, - зазначив Олійник. - Вислів "дахуючи корупційну схему голови МСЕК" звучить, звичайно, потужно, але у публікації нічим не підтверджений, як і більшість статей автора, у яких критикуються органи влади. Так можна сказати про кожного хто отримав групу і займає посаду".

Він наголосив, що чинним законодавством не встановлено обмежень щодо роботи осіб з інвалідністю в органах прокуратури. На думку Олійника, матеріал у ЗМІ "виглядає як дискримінація за ознакою професії прокурор".

Нагадаємо, 16 жовтня головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність та пен. За припущеннями Бутусова, це було зроблене нібито в обмін на покривання корупційної схеми з ухилення від мобілізації керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи, у якої під час обшуків на початку жовтня знайшли мільйони доларів. За даними Бутусова, близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформили довідки про інвалідність.

В Офісі Генерального прокурора України відреагували на вказану інформацію і пообіцяли провести службове розслідування не лише щодо вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.