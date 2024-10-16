ОГПУ перевірить дані ЗМІ про "інвалідність" 49 прокурорів

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів у Хмельницькій області оформили інвалідність. ОГПУ заявив, що розпочинає службове розслідування.

Офіс Генерального прокурора України проведе службове розслідування після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що близько 50 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури нібито оформили собі групи інвалідності.

"Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин", - йтеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 16 жовтня.

ЗМІ: 49 прокурорів на Хмельниччині оформили інвалідність

Раніше цього дня головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність та пен. За припущеннями Бутусова, це було зроблене нібито в обмін на покривання корупційної схеми з ухилення від мобілізації керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи, у якої під час обшуків на початку жовтня знайшли мільйони доларів.

Бутусов зазначив, що близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформили довідки про інвалідність. За словами журналіста, з усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію за інвалідністю не оформили лише керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури та його дружина.

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"Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали тільки встановлені нами 50 прокурорів-інвалідів від платників податків, це становить як мінімум 54,1 мільйона гривень - деякі оформлювали пенсії з 2016 року, деякі - останнім часом", - зазначив журналіст. Однак, реальні масштаби видачі довідок про інвалідність підрахувати важко, наголосив він.

"Усі рішення МСЕК Хмельницької області щодо видачі свідоцтв про інвалідність усім працівникам правоохоронних органів Хмельницької області, а також членам їх родин, мають бути переглянуті", - наполягає Бутусов.