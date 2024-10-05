Незаконне збагачення: керівницю МСЕК Хмельниччини затримали

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) за підозрою у незаконному збагаченні. Як повідомляє у суботу, 5 жовтня, пресслужба ДБР, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

За даними слідства, чиновниця незаконно оформлювала інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

Мільйонні "статки" посадовиці та її родичів

3 та 4 жовтня 2024 року правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів і виявили лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. "В робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними ДБР, вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5,3 мільйона доларів, 300 тисяч євро, понад п'ять мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. "Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку - у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовці та відмивання нею грошей через різні бізнес-проєкти", - зазначають в ДБР і додають, що під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Окрім готівки, як виявили правоохоронці, родині чиновників належать чималі статки. З-поміж іншого, вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі квадратних метрів в одному із парків Хмельницького. "За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 мільйона доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі ці статки посадовиця не внесла до свої щорічної декларацій осіби, уповноваженої на виконання функцій держави. Нині триває досудове розслідування, санкція статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Правоохоронці не називають імені посадовиці, однак за даними ЗМІ, йдеться про керівницю Хмельницького МСЕК, депутатку обласної ради від партії "Слуга народу" Тетяну Крупу та її сина Олександра Крупу.

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