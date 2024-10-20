Зеленський скличе РНБО через МСЕК і інвалідність прокурорів

Президент України Володимир Зеленський назвав "внутрішніми ворогами" тих, хто оформлює собі фальшиві інвалідності. Він заявив, що чекає "швидких жорстких рішень" від правоохоронців щодо цього.

Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні у неділю, 20 жовтня висловив обурення ситуацією, що склалася довкола центрів медико-соціальної експертизи (МСЕК) і того, що деякі люди, зокрема і прокурори, могли скористатися зв'язками задля оформлення фальшивої інвалідності.

"На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК - медико-соціальними експертними комісіями - та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що чекає "швидких жорстких рішень" від Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора щодо цього.

"Призначив РНБО (засідання Ради національної безпеки і оборони. - Ред.)", - додав Зеленський.

Його заяву можна трактувати як відсилку до інформації про десятки прокурорів з інвалідністю в Хмельницькій області, яку прилюднив головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. За припущеннями журналіста, вони були визнані особами з інвалідністю в обмін на покривання корупційних схем керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи. На початку жовтня, в рамках розслідування сприяння ухиленню від мобілізації через підробку інвалідності, в Крупи знайшли близько шести мільйонів доларів в різній валюті.

Костін: на Хмельниччині виявили вже 61 прокурора з інвалідністю

Своєю чергою генеральний прокурор Андрій Костін у програмі "Факти тижня" повідомив про перші результати службового розслідування, розпочатого після оприлюднення інформації про те, що пів сотні прокурорів у Хмельницькій області оформили інвалідність.

"На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області. 80 відсотків з них - 50 людей - отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення", - цитує його пресслужба Офісу генпрокурора.

Костін зазначив, що "частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою". На його думку, прокурори, щодо яких "є сумніви", мають добровільно пройти повторне обстеження, "поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень".

Він додав, що перевірка стосується не лише хмельницьких прокурорів, а органів прокуратури всіх рівнів, зокрема й Офісу генпрокурора, та пообіцяв інформувати суспільство про всі етапи та результати цієї перевірки.

"Я також ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому", - розповів генпрокурор.

Також Костін заявив, що підтримує ініціативу міністерства охорони здоров'я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи.