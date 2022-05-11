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Мобілізація

Коли Україна перейде у контрнаступ і яка подальша стратегія Росії (11.05.2022) 11.05.2022

Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.

Плани Путіна на 9 травня: оголошення війни замість перемоги? (06.05.2022) 06.05.2022

Перемога чи війна із відправкою на фронт прямо з Червоної площі? За яким із двох сценаріїв пройде парад до Дня перемоги у Москві 9 травня? І чи варто після нього чекати від Кремля оголошення загальної мобілізації у РФ?
Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну

Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну 26.04.2022

Напередодні повномасштабної російської агресії в Україну в сепаратистських "республіках" Донбасу оголосили загальну мобілізацію. До чого вона призвела, DW розповіли жителі регіону.

На Львівщині черги до воєнкоматів (25.02.2022) 25.02.2022

Під воєнкоматами у Львівській області вже другий день поспіль вишиковуються черги. Чоловіки, які мають бойовий досвід, підпадають під мобілізацію. А тих, хто не має військового досвіду, записують у тероборону.

В Україні проведуть загальну мобілізацію

В Україні проведуть загальну мобілізацію 24.02.2022

У зв'язку з нападом Росії на Україну президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про загальну мобілізацію".

Німецький уряд розглядає можливість обмеження Telegram

Німецький уряд розглядає можливість обмеження Telegram 27.01.2022

У німецькому уряді розмірковують про обмеження використання месенджера Telegram. Причина - поширення теорій змов та мобілізація противників вакцинації. Месенджер не видаляє нелегальний контент і не співпрацює з поліцією.
Як Путін помстився Байдену за убивцю (відео)

Як Путін помстився Байдену за "убивцю" (відео) 07.05.2021

Яку мету переслідував Путін "військовими навчаннями" біля українських кордонів? Мобілізація завершилася так само раптово, як і почалася. Кореспондент DW в Україні намагався з'ясувати, а що це, власне, було.

Загроза вторгнення в Україну - інструмент впливу Путіна на Захід (07.05.2021) 07.05.2021

Яку мету переслідував Володимир Путін "військовими навчаннями" біля українських кордонів, які викликали неабияке занепокоєння у Києві та на Заході і завершилися так само раптово, як почалися. Кореспондент DW в Україні Ніколас Коноллі з'ясовує, а що це, власне, було.

Резервістів в Україні призиватимуть на службу в ЗСУ без оголошення мобілізації

Резервістів в Україні призиватимуть на службу в ЗСУ без оголошення мобілізації 30.03.2021

Ухвалений депутатами ВР законопроєкт дозволяє протягом доби призивати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації. Така служба може тривати максимум пів року.
Звільнення Кривоноса: в ОП пояснили рішення Зеленського

Звільнення Кривоноса: в ОП пояснили рішення Зеленського 30.12.2020

Радники глави Офісу президента України прокоментували звільнення заступника секретаря РНБО України Сергія Кривоноса.

Пашинян та Алієв про причини ескалації у Нагірному Карабасі (28.09.2020) 28.09.2020

В Азербайджані від 28 вересня запроваджено воєнний стан, раніше його запровадили Вірменія та "Нагірно-Карабаська Республіка". Як пояснили причини нового спалаху карабаського конфлікту лідери Вірменії та Азербайджану Нікол Пашинян та Ільхам Алієв?

Загострення Карабаського конфлікту: Вірменія демонструє "знищення азербайджанських танків" 27.09.2020

Міністерство оборони Вірменії оприлюднює численні кадри, які демонструють знищення начебто азербайджанської військової техніки. Дата і місце зйомки при цьому не ідентифіковані. Вірменія та Азербайджан уранці 27 вересня заявили про загострення конфлікту в Нагірному Карабасі та жертви серед мирного населення.

Вірменія та НКР оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію

Вірменія та "НКР" оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію 27.09.2020

На тлі загострення конфлітку в Нагірному Карабасі, влада Вірменії та невизнаної "НКР" оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію.
Міноборони спростувало інформацію про призов Зеленського

Міноборони спростувало інформацію про призов Зеленського 19.06.2019

Міністерство оборони України спростувало інформацію щодо призову по мобілізації президента Володимира Зеленського в 2014-2015 роках.
Міноборони: Зеленський проігнорував чотири повістки

Міноборони: Зеленський проігнорував чотири повістки 13.04.2019

У відповідь на депутатський запит міністерство оборони України відповіло, що Володимир Зеленський проігнорував чотири повістки про мобілізацію до армії у 2014-2015 роках.

В Україні 3 грудня почнеться збір резервістів і військовозобов'язаних

В Україні 3 грудня почнеться збір резервістів і військовозобов'язаних 01.12.2018

З наступного тижня в Україні починаються масштабні оборонні заходи. У областях з воєнним станом пройдуть навчання для захисту регіонів.

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