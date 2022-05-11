Мобілізація

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Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.
Перемога чи війна із відправкою на фронт прямо з Червоної площі? За яким із двох сценаріїв пройде парад до Дня перемоги у Москві 9 травня? І чи варто після нього чекати від Кремля оголошення загальної мобілізації у РФ?
Яку мету переслідував Володимир Путін "військовими навчаннями" біля українських кордонів, які викликали неабияке занепокоєння у Києві та на Заході і завершилися так само раптово, як почалися. Кореспондент DW в Україні Ніколас Коноллі з'ясовує, а що це, власне, було.
В Азербайджані від 28 вересня запроваджено воєнний стан, раніше його запровадили Вірменія та "Нагірно-Карабаська Республіка". Як пояснили причини нового спалаху карабаського конфлікту лідери Вірменії та Азербайджану Нікол Пашинян та Ільхам Алієв?
Міністерство оборони Вірменії оприлюднює численні кадри, які демонструють знищення начебто азербайджанської військової техніки. Дата і місце зйомки при цьому не ідентифіковані. Вірменія та Азербайджан уранці 27 вересня заявили про загострення конфлікту в Нагірному Карабасі та жертви серед мирного населення.