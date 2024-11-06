Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану

Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 листопада, підписав закони про продовження дії воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року.

Відповідні закони 4024-ІХ і 4025-ІХ , ініціатором яких був Зеленський, схвалив парламент України 29 жовтня. Таким чином в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії продовжують воєнний стан та мобілізацію вже 13-й раз.

Україна оголосила воєнний стан та загальну мобілізацію 24 лютого 2022 року. Дія воєнного стану та мобілізації продовжується кожні 90 днів. Під час дії воєнного стану серед іншого не дозволяється проведення виборів.

Навесні 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. У серпні повідомлялося, що відтоді показники призову військовозобов'язаних зросли у 2,5 раза. Нині, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка, в Україні необхідно мобілізувати ще понад 160 тисяч людей.