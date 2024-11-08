У ТЦК прокоментували розшук активіста Сергія Стерненка

Український волонтер Сергій Стерненко заявив, що Приморський РТЦК та СП міста Одеси подав його в розшук нібито за неявку за повісткою і вважає це помстою. У ТЦК пояснили свої дії.

Український волонтер Сергій Стерненко прокоментував інформацію про те, що Приморський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) міста Одеси нібито подав його в розшук нібито за неявку за повісткою. Напередодні у ЗМІ опублікували звернення ТЦК до поліції, датоване 28 жовтня, з проханням внести активіста до відповідної бази розшуку і доставити до ТЦК через порушення законодавства.

Як повідомив Стерненко у дописі у своєму Telegram-каналі у четвер, 7 листопада, він дізнався відповідну інформацію про себе з проросійських ресурсів.

"Зайшов у "Резерв+", там ніякого розшуку нема. Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав шість років тому. У "Резерв+" ще в травні вказав свою адресу у Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою", - зазначив він.

Цю ситуацію Стерненко пов'язав зі своєю нещодавньою критикою дій деяких військових високопосадовців та закликами провести реформи в армії.

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ТЦК: Стерненко вже оплатив штраф та був відправлений на ВЛК

Одеський обласний ТЦК та СП у п'ятницю прокоментував інформацію про розшук Стерненка і заявив, що той не повідомив про низку важливих деталей, які "значно змінюють розуміння ситуації".

"Зокрема, він уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку та був направлений на військово-лікарську комісію (ВЛК). Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов'язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу", - йдеться у заяві ТЦК. При цьому не вказано, коли саме Стерненко оплатив штраф і чи його таки внесли до баси розшуку.

Також у Одеському обласному ТЦК та СП спростували заяву Стерненка про те, що їхні дії є нібито "помстою" через його критику військових структур. "Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП", - йдеться у заяві.

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