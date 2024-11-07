На хабарі затримали посадовицю Центральної МСЕК

За дві тисяч доларів посадовиця сприяла в отриманні ІІ групи інвалідності, що надавало підстави для зняття з військового обліку, заявили в поліції.

Поліцейські затримали заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) міністерства охорони здоро'я (МОЗ) України, яка сприяла в отриманні ІІ групи інвалідності, що надавало підстави чоловікам для зняття з військового обліку.

"За таку послугу просила "винагороду" в дві тисячі доларів. За оперативною інформацією Департаменту стратегічних розслідувань, фігурантка запевняла "клієнтів", що вже неодноразово вирішувала подібні "проблемні питання" в силу своєї посади. Це було підтверджено у ході розслідування", - йдеться у повідомленні Національної поліції України у четвер, 7 листопада.

Повідомляється, що зловмисницю затримали під час отримання хабаря, а у ході обшуків у неї вилучили майже 20 тисяч доларів, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази скоєння злочинів.

Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, додали в Нацполіції.

Скандали з корупцією у МСЕК

Після низки корупційних скандалів, пов'язаних із діяльністю МСЕК, зокрема підозр щодо корупційного оформлення інвалідностей прокурорам, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення про ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій. Також було вирішено провести перевірки попередніх рішень комісій.

Через скандал генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. 29 жовтня Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Кабінет Міністрів 1 листопада схвалив законопроєкт, який передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК в Україні запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, що складатимуться з практикуючих лікарів.