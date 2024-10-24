ОГПУ: У Києві на корупції викрили працівників одного з ТЦК

Правоохоронці виявили схему ухилення від мобілізації, яка діяла в Голосіївському районному ТЦК у Києві. На Тернопольщині начальник ТЦК вимагав паливні талони за відстрочку.

Троє службовців Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Києві, а також колишній голова військово-лікарської комісії (ВЛК) та двоє цивільних отримали підозри щодо організації схеми ухилення від мобілізації. Як повідомили в Офісі генерального прокурора(ОГПУ) у четвер, 24 жовтня, вони допомогли ухилитись від мобілізації понад тисячі військовозобов'язаним чоловікам.

За даними слідства, за 8,5 тисячі доларів вони обіцяли військовозобов'язаним чоловікам допомогти з постановкою їх на облік у визначеному ТЦК, видати тимчасові посвідчення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання другої частини грошей - чотирьох тисяч доларів, повідомили в ОГПУ.

"Проведено комплекс слідчих розшукових дій, понад 40 одночасних обшуків. Вилучено більше 1,2 мільйона доларів та 45 тисяч євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТКЦ та СП, військові квитки, 11 автомобілів бізнес класу вартістю більше 100 тисяч доларів США кожна", - розповіли в ОГПУ.

В залежності від скоєного, фігурантам інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж, додали в ОГПУ.

Відстрочка в обмін на паливні талони

Водночас на Тернопільщині правоохоронці затримали начальника районного ТЦК, також повідомили в ОГПУ. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За даними слідства, полковник вимагав у військовозобов’язаного талони на дизельне пальне - 1000 літрів, що еквівалентно 1500 доларів, - в обмін на відстрочку від мобілізації.

Посадовця затримали під час отримання хабара. Наразі йому обрано запобіжний захід - утримання під вартою із правом на заставу.