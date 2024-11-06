В Україні вдвічі зросла кількість боргів за штрафами від ТЦК

Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку зафіксували в Україні за перші десять місяців 2024 року. Закрили лише кожне третє провадження, що означає, що штраф сплатили.

За перші 10 місяців 2024 року в Україні зафіксовано понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку.

Як повідомляє у середу, 6 листопада, "Опендатабот " із посиланням на дані міністерства юстиції, це вдвічі більше, ніж за весь 2023 рік.

Лише третина штрафів від ТЦК сплачена

"21 336 боргів за штрафи через порушення правил військового обліку було відкрито в Україні цього року. Лише кожне третє провадження цього року було закрите - це означає, що штраф було сплачено. До порівняння, зі 10 542 боргів за штрафи від територіальних центрів комплектування (ТЦК) торік було закрито 72 відсотки справ", - йдеться у повідомленні.

99 відсотків боргів відкриті на чоловіків - 21 161 проваджень, втім, більшає кількість жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. "За рік кількість проваджень на жінок зросла в 1,4 рази: зі 121 торік до 175 нинішнього року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року в Україні військовий облік став обов'язковим для жінок віком від 18 до 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Щоб не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня цього року. У серпні цього року повідомлялося про те, що у 88 відсотках справ суди ухвалили рішення на користь позивачів і скасували штрафи ТЦК.