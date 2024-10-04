В Україні скоротили термін явки до ТЦК за повісткою

Кабінет міністрів України скоротив термін явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за повісткою.

Згідно з постановою уряду від 1 жовтня, відтепер військовозобов'язані та резервісти мають прибути до ТЦК з населеного пункту, що є адміністративним центром області, протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом 10 діб від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Раніше потрібно було з'явитися до ТЦК "не раніше 14 дня".

Таким чином уряд вніс зміни у постанову від 16 травня про Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період.

До кінця року надрукують 900 тисяч повісток

Як повідомлялося, в липні Кабмін затвердив механізм централізованого друку та надсилання повісток військовозобов'язаним поштою. За даними "Української правди", уряд виділив 72 мільйони гривень на друк 900 тисяч повістокдо кінця року. Планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць.

Читайте також: В Україні запровадять повістки з QR-кодом