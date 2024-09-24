До кінця року надрукують 900 тисяч повісток - УП

До кінця року надрукують 900 тисяч повісток - УП24 вересня 2024 р.
Кабінет міністрів України виділив у вівторок, 24 вересня, майже 72 мільйони гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Про це повідомляє "Українська правда"з посиланням на документи, які є в розпорядженні видання.
Як ідеться у цих документах, гроші виділяються міністерству оборони "з метою зміцнення обороноздатності держави для централізованого друку повісток", що будуть відправлені поштою з описом вкладення і повідомленням про вручення.
Згідно з пояснювальною запискою міністерства економіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Міністерству фінансів доручили виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.
Звіт про використання цих коштів мають подати мінекономіки, мінфіну та Державній казначейській службі до 28 грудня.
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Уряд спростив формування повісток
Як повідомлялося, в липні уряд затвердив механізм централізованого друку та надсилання повісток військовозобов'язаним поштою.
Формування повісток територіальними центрами комплектування (ТЦК) відбувається за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
Документ вважатиметься врученим одразу після його доставки за адресою реєстрації чи проживання отримувача.