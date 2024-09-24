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До кінця року надрукують 900 тисяч повісток - УП

Анастасія Шепелева
24 вересня 2024 р.

Уряд України зобов'язав міністерство фінансів виділити майже 72 млн грн з резервного фонду держбюджету-2024 для друку до кінця року 900 тисяч повісток і відправку їх поштою, дізналась "Українська правда".

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Черга під ТЦК у Києві (травень 2024 року)
Черга під ТЦК у Києві в травніФото: Vlad Konstantynov/DW

Кабінет міністрів України виділив у вівторок, 24 вересня, майже 72 мільйони гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Про це повідомляє "Українська правда"з посиланням на документи, які є в розпорядженні видання.

Як ідеться у цих документах, гроші виділяються міністерству оборони "з метою зміцнення обороноздатності держави для централізованого друку повісток", що будуть відправлені поштою з описом вкладення і повідомленням про вручення.

Згідно з пояснювальною запискою міністерства економіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Міністерству фінансів доручили виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.

Звіт про використання цих коштів мають подати мінекономіки, мінфіну та Державній казначейській службі до 28 грудня.

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Уряд спростив формування повісток

Як повідомлялося, в липні уряд затвердив механізм централізованого друку та надсилання повісток військовозобов'язаним поштою. 

Формування повісток територіальними центрами комплектування (ТЦК) відбувається за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Документ вважатиметься врученим одразу після його доставки за адресою реєстрації чи проживання отримувача.

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